Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:12
BigMan написав:
Странно. Вчера открывалось меню с колвом торговых операций.
Светилось 12 зелененьким.
Сегодня какой-то файл начинает скачивать через браузер.
BigMan, добрый день. Исправляем.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:20
anis написав: clientage написав: anis написав:
просто в прошлом месяце Операции по МАБу шли по нужному терминалу, в этом же все в пролете, так что только сторонние сервисы остались!
Шо ВСЕ операции по МАБу в пролёте?
И оплата коммуналки по шаблонам МАБа тоже?
На счёт коммунальных не скажу (для этого есть другие каналы), а вот за инет да уже не учитывается.
anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:23
Вкладчик1234 написав:
Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?
Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:24
Arien написав:
Ув. офпред,
в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией
? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?
Arien, добрый день. Подумаем. Если что-то будет, опубликуем на сайте.
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в Пон 27 кві, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:25
Alfa_Bank написав:stryzhko, доброго дня. Буде відображатись вся інформація і нічого не потрібно буде вручну рахувати. Вже працюємо над виправленням.
Вона то вже відображається з суботи. Але наразі враховуються операції по даті авторизації, а не проводки по рахунку. Чи система автоматично враховує 2-4 дні запасу на проведення по рахунку чи можливий "сюрприз", якщо це не враховують?
P. S. Питання вже не актуальне. Доки кнопав, вище вже уточнили. Плюс за зміни))
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stryzhko
в Пон 27 кві, 2020 09:28, всього редагувалось 2 разів.
stryzhko
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:28
anis написав:
Подскажите пожалуйста, как сейчас дела с выдачей $
anis, заказываете в КЦ и получаете в отделении.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46
Alfa_Bank написав:
С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)
Ух ты - спасибо! Это уже в пятницу. Хоть бы инсайд какой-то
Может наконец смогу рекомендовать карты банка друзьям и коллегам
Vorlon
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:06
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Ув. офпред,
в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией
? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?
Arien, добрый день. С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)
Смузисты запилили новый лэндинг для Мобайла
https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... _num=29881
Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!
Прошу ОфПреда пояснить, это шо
за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе
0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:29
clientage написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Ув. офпред,
в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией
? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?
Arien, добрый день. С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)
Смузисты запилили новый лэндинг для Мобайла
https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... _num=29881
Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!
Прошу ОфПреда пояснить, это шо
за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе
0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?
Кешбек только по кредитной карте Максимум, или есть на дебетовые пакеты, например, Ультра?
newset
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:30
clientage написав:
Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!
Прошу ОфПреда пояснить, это шо
за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе
0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?
clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.
Alfa_Bank
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