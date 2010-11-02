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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8478847984808481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:32

  newset написав:
Кешбек только по кредитной карте Максимум, или есть на дебетовые пакеты, например, Ультра?


newset, добрый день. По Пакетам кешбек тоже есть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:42

  curiousobro написав:
  lara_08 написав:curiousobro
Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.

Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не?
Имхо нет тут ничего страшного.
Чисто личное мнение, не срача ради

Розкажи, як ти в Криму піднімеш трубку "фінансового" номеру телефона.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:44

  Alfa_Bank написав:
  newset написав:
Кешбек только по кредитной карте Максимум, или есть на дебетовые пакеты, например, Ультра?


newset, добрый день. По Пакетам кешбек тоже есть.


Какой %%?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:52

  newset написав:
  Alfa_Bank написав:
  newset написав:
Кешбек только по кредитной карте Максимум, или есть на дебетовые пакеты, например, Ультра?


newset, добрый день. По Пакетам кешбек тоже есть.


Какой %%?

Смотрите тут - https://cashuclub.com.ua/articles/progr ... u-ta-vi-12.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:59

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Ув. офпред,

в связи с тем, что карантин продлили, не планирует ли руководство нас порадовать еще какой-либо вкусной акцией :oops: ? и ( ли ) в повышенные категории на май включить "Продукты"?

Arien, добрый день. С мая в кешью будут общие изменения. Надеюсь, они порадуют)

Добрый день! Очень интересно!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:12

  Кочевник написав:Розкажи, як ти в Криму піднімеш трубку "фінансового" номеру телефона.

Легко - устанавливается безусловная переадресация на заранее купленный номер краснодарского МТС и вперёд! ;)
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 27 кві, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:12

  Кочевник написав:
  curiousobro написав:
  lara_08 написав:curiousobro
Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.

Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не?
Имхо нет тут ничего страшного.
Чисто личное мнение, не срача ради

Розкажи, як ти в Криму піднімеш трубку "фінансового" номеру телефона.

Ну дык крымчанам теперь вроде хоть камни с неба? :)
Вот пусть и думают как поднять там трубку.

Еще раз повторю - будет 2 пути решения проблемы.
Короткий и длинный.
В случае Крыма - будет наверняка длинный без вариантов, с жалобами, писульками и тд.

Давайте прекратим о доверенностях.
Как говорил Фламинго, это все "беллетристика".
В конкретных случаях каждый будет решать проблемы с СБ по своему.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:23

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:В обновлении написано, что теперь можно получить акцепт по оформленным депозитам.
А где это в приложении реализовано, искал но не нашел :?:

Kalgan, добрый день. Реализовано пока только для IOS. При оформлении вклада идет автоматическая отправка.

А что это за дискриминация? Тем более про эту возможность прямо написано в плеймаркете (под апликухой). Зачем клиентов в заблуждение вводите ?
Или у вас приложения для оси и андроида разные группы программистов пишут, что банальный функционал разный :mrgreen:
Да и почему бы не реализовать эту банальную вещь в МАБ для всех ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:29

  Kalgan написав:[Зачем клиентов в заблуждение вводите ?
Или у вас приложения для оси и андроида разные группы программистов пишут, что банальный функционал разный :mrgreen:
Да и почему бы не реализовать эту банальную вещь в МАБ для всех ?

Извините, немного не так. Ошиблась в ответе. Пока функция не доступна, она находится в доработке. Стараемся реализовать в ближайшее время.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:48

  Alfa_Bank написав:anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.

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