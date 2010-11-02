lara_08 написав:curiousobro Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.
Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не? Имхо нет тут ничего страшного. Чисто личное мнение, не срача ради
Розкажи, як ти в Криму піднімеш трубку "фінансового" номеру телефона.
lara_08 написав:curiousobro Такие прецеденты не могли быть или не быть только в Альфа-Банке и звонок их ни от чего не спасёт, следуя вашей логике им не звонить нужно, а вызывать доверителя и брать от него заявление, что он разрешает банку выдавать деньги с его счетов по нотариальным доверенностям.
Требуется ж вроде поднять трубку финансового телефона и согласовать снятие, не? Имхо нет тут ничего страшного. Чисто личное мнение, не срача ради
Розкажи, як ти в Криму піднімеш трубку "фінансового" номеру телефона.
Ну дык крымчанам теперь вроде хоть камни с неба? Вот пусть и думают как поднять там трубку.
Еще раз повторю - будет 2 пути решения проблемы. Короткий и длинный. В случае Крыма - будет наверняка длинный без вариантов, с жалобами, писульками и тд.
Давайте прекратим о доверенностях. Как говорил Фламинго, это все "беллетристика". В конкретных случаях каждый будет решать проблемы с СБ по своему.
Kalgan написав:В обновлении написано, что теперь можно получить акцепт по оформленным депозитам. А где это в приложении реализовано, искал но не нашел
Kalgan, добрый день. Реализовано пока только для IOS. При оформлении вклада идет автоматическая отправка.
А что это за дискриминация? Тем более про эту возможность прямо написано в плеймаркете (под апликухой). Зачем клиентов в заблуждение вводите ? Или у вас приложения для оси и андроида разные группы программистов пишут, что банальный функционал разный Да и почему бы не реализовать эту банальную вещь в МАБ для всех ?
Kalgan написав:[Зачем клиентов в заблуждение вводите ? Или у вас приложения для оси и андроида разные группы программистов пишут, что банальный функционал разный Да и почему бы не реализовать эту банальную вещь в МАБ для всех ?
Извините, немного не так. Ошиблась в ответе. Пока функция не доступна, она находится в доработке. Стараемся реализовать в ближайшее время.