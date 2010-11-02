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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:49
anis написав: Alfa_Bank написав:
anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.
отписал в личку
Смотрю. Спасибо. Отпишусь.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19
Solar_simfi написав:
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
В чате поговорите, они умеют аннулировать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27
Solar_simfi написав:
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
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