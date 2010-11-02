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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8478847984808481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:49

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.

отписал в личку

Смотрю. Спасибо. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17

Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

  Solar_simfi написав:Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.

В чате поговорите, они умеют аннулировать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27

  Solar_simfi написав:Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.

Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8478847984808481
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