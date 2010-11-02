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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:49
anis написав: Alfa_Bank написав:
anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.
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Смотрю. Спасибо. Отпишусь.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19
Solar_simfi написав:
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
В чате поговорите, они умеют аннулировать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27
Solar_simfi написав:
Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:39
Alfa_Bank написав:
Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
І у мене таке саме питання, теж Вам написав.
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archvile
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:46
archvile написав: Alfa_Bank написав:
Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
І у мене таке саме питання, теж Вам написав.
archvile, доброго дня. Дивлюся.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:00
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!
Прошу ОфПреда пояснить, это шо за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе
0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?
clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.
Правильно ли я понял, что всем клиентам чтобы было 0,5%, например, в аптеке, надо с мая платить бесконтактно картой или смартфоном?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:25
я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
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Arien
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:28
Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?
Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.
Добрый день Alfa_Bank
!
А об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила
Востаннє редагувалось Кассандра
в Пон 27 кві, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:32
Arien написав:
я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
Писали выше что повышенные орехи начисляться будут, а 0,5% ща все остальное похоже нет
. Но имхо проблеммне вижу - большинство карт у аллы уже идут контаХтлесс - большинство терминалов уже тоже принимают этот вид оплаты - просто не давать кассиру свою карту в руки а требовать дать возможность приложить ее к терминалу. Конечно остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами, но думаю это не такая проблема чтобы из-за этого расстраиваться
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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