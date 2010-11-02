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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84798480848184828483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:49

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:anis, добрый день. Дайте примеры. Оплата по банковским шаблонам, кроме меню "Переводы и платежи", учитывается.

отписал в личку

Смотрю. Спасибо. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17

Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

  Solar_simfi написав:Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.

В чате поговорите, они умеют аннулировать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27

  Solar_simfi написав:Шановна представниця, а можна видалити дистанційно з мого профілю МуАльфи, якусь стару (?) картку яка висить неактивованою в "додаткових" картках. Бо, як зробити це власноруч, я такої опції не знайшов.

Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:39

  Alfa_Bank написав:Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.


І у мене таке саме питання, теж Вам написав.
archvile
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:46

  archvile написав:
  Alfa_Bank написав:Solar_simfi, доброго дня. Напишіть номер рахунку та останні 4 цифри картки.


І у мене таке саме питання, теж Вам написав.

archvile, доброго дня. Дивлюся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:00

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Но отут от сорока на хвосте принесла:
С 1.05.2020 бонусы Cash'u club 0,5% начисляются только при оплате бесконтактно!


Прошу ОфПреда пояснить, это шо за инет-платежи и оплату чипом в ПОСе 0.5% ореХов не будут начислять, а например 20% -- будут?

clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.

Правильно ли я понял, что всем клиентам чтобы было 0,5%, например, в аптеке, надо с мая платить бесконтактно картой или смартфоном?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:28

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?

Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.

Добрый день Alfa_Bank !
А об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 27 кві, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:32

  Arien написав:я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?

Писали выше что повышенные орехи начисляться будут, а 0,5% ща все остальное похоже нет :(. Но имхо проблеммне вижу - большинство карт у аллы уже идут контаХтлесс - большинство терминалов уже тоже принимают этот вид оплаты - просто не давать кассиру свою карту в руки а требовать дать возможность приложить ее к терминалу. Конечно остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами, но думаю это не такая проблема чтобы из-за этого расстраиваться
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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