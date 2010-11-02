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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8480848184828483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:33

  Кассандра написав:В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:36

Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:37

  Vorlon написав:Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру :?

В убытке будут и те, кто промазал с МСС, надеясь заполучить 20% в инете, они даже 0.5% не получат :mrgreen:
А платиновый контрабасист наШ вааще в пролёте, сомневаюсь, шо он найдет офлайн-ПОС для своего контейнера с изделием №2 :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:40

  Vorlon написав:Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру :?

Это ещё продвинутые алени, а лохи стоят в очередях к банкомату, чтобы снять денег и рассчитаться ими за покупки на кассе
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:40

clientage
Так написала же вам офпред "По повышенным бонусам изменений не будет"! То есть 20% за кино онлайн - пожалуйста! Должно быть без вопросов. Речь про 0,5% только ведётся...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:41

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?

Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.

Добрый день Alfa_Bank !
А об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Кассандра, добрый день. Новый релиз Альфа Мобайла для Android был приостановлен. Обновление будет доступно завтра вечером, ориентировочно. После установки нового обновления все увидите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:43

  clientage написав:
  Vorlon написав:Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру :?

В убытке будут и те, кто промазал с МСС, надеясь заполучить 20% в инете, они даже 0.5% не получат :mrgreen:

Ну 0,5% вместо ожидаемых 20% тоже скажем так слабое утешение ;). Значит надо щитильнее выбирать инет магазины, делать предварительную покупку с оплатой картой без денег и дальнейшим выяснением МСС и т.п
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 27 кві, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:44

  Flamingo написав:
  Кассандра написав:В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет

К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:47

  Flamingo написав:
  Arien написав:я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?

Писали выше что повышенные орехи начисляться будут, а 0,5% ща все остальное похоже нет :(. Но имхо проблеммне вижу - большинство карт у аллы уже идут контаХтлесс - большинство терминалов уже тоже принимают этот вид оплаты - просто не давать кассиру свою карту в руки а требовать дать возможность приложить ее к терминалу. Конечно остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами, но думаю это не такая проблема чтобы из-за этого расстраиваться


спасибо, я примерно так же поняла, хотелось бы комментарий офпреда

честно говоря, с учетом алгоритма подбора повышенных категорий по принципу "исключить все, чем клиенты пользовались в прошлые месяцы", ситуация становится печальной...

у меня, к примеру, Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48

  Кассандра написав:
  Flamingo написав:
  Кассандра написав:В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет

К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае :roll:

Да уже офпред написала что релиз притормозили. Сейчас проверил свою карту - пункт меню есть , но при его выборе появляется картинка "упс что-то пошло не так"
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 27 кві, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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