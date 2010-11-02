Кассандра написав:

Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав: Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось? Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?

Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции. Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.

Добрый деньА об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила