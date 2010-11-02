Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:33
Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:36
Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:37
В убытке будут и те, кто промазал с МСС, надеясь заполучить 20% в инете, они даже 0.5% не получат
А платиновый контрабасист наШ вааще в пролёте, сомневаюсь, шо он найдет офлайн-ПОС для своего контейнера с изделием №2
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:40
Это ещё продвинутые алени, а лохи стоят в очередях к банкомату, чтобы снять денег и рассчитаться ими за покупки на кассе
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:40
clientage
Так написала же вам офпред "По повышенным бонусам изменений не будет"! То есть 20% за кино онлайн - пожалуйста! Должно быть без вопросов. Речь про 0,5% только ведётся...
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:41
Кассандра, добрый день. Новый релиз Альфа Мобайла для Android был приостановлен. Обновление будет доступно завтра вечером, ориентировочно. После установки нового обновления все увидите.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:43
Ну 0,5% вместо ожидаемых 20% тоже скажем так слабое утешение . Значит надо щитильнее выбирать инет магазины, делать предварительную покупку с оплатой картой без денег и дальнейшим выяснением МСС и т.п
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 27 кві, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:44
К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:47
спасибо, я примерно так же поняла, хотелось бы комментарий офпреда
честно говоря, с учетом алгоритма подбора повышенных категорий по принципу "исключить все, чем клиенты пользовались в прошлые месяцы", ситуация становится печальной...
у меня, к примеру, Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48
Да уже офпред написала что релиз притормозили. Сейчас проверил свою карту - пункт меню есть , но при его выборе появляется картинка "упс что-то пошло не так"
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 27 кві, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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