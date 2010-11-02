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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49
Arien написав:
Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.
Меняете досрочно либо карту, либо смартфон (с поддержкой NFC). Я вообще забыл уже когда платил контактно. В том году наверное несколько раз на древних терминалах...
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Vorlon
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49
Alfa_Bank написав:
Кассандра, добрый день. Новый релиз Альфа Мобайла для Android был приостановлен. Обновление будет доступно завтра вечером, ориентировочно. После установки нового обновления все увидите.
И когда мне делать операции для фри оф чардж?
И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности? Flamingo
да у меня то и пункта меню нету, во-как
Востаннє редагувалось Кассандра
в Пон 27 кві, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Кассандра
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:51
Кассандра написав:
И когда мне делать операции для фри оф чардж?
И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности?
Чтоб условия бесплатности за апрель были выполнены, все операции должны быть проведены в апреле. Те, что проведены в марте, но со счета списаны в апреле, не учитываются. Тарифы на сайте будут обновлены до конца недели.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Пон 27 кві, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:51
Arien написав:
у меня, к примеру, Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.
если телефона с NFC нет - тогда печалька. А кредиток "свежих" нету? Максимки 2.0 там? Тогда как вариант платить ней а через "старую" ультру только деньги закидывать на нее.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:57
Найгірше, це свідомо розраховуєш на ці 0,5% горішків на великій покупці. Особливо через інтернет і з розсрочкою. А тобі буй на глибину 25 метрів.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:59
Flamingo написав: Кассандра написав: Flamingo написав:
[quote="4948698:Кассандра"]В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила
Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет
К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае
Да уже офпред написала что релиз притормозили. Сейчас проверил свою карту - пункт меню есть , но при его выборе появляется картинка "упс что-то пошло не так"[/quote]Все работает у робота нормально кто ранее успел обновить
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?
Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.
Добрый день Alfa_Bank
!
А об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила
Аналогично. Рассчитывал на операции конца марта (с проводкой в апреле) - пришлось добивать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:14
Vorlon написав:
Меняете досрочно либо карту,
к сожалению, замена карты влечет за собой замену ее номера, пока не хотелось бы.
ладно, пройдет карантин, вернусь к наличным до осени, так даже проще будет.
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