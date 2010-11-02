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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8480848184828483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48

  Кассандра написав:
  Flamingo написав:
  Кассандра написав:В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет

К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае :roll:

См. мой ответ выше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49

  Arien написав:Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.

Меняете досрочно либо карту, либо смартфон (с поддержкой NFC). Я вообще забыл уже когда платил контактно. В том году наверное несколько раз на древних терминалах...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49

  Alfa_Bank написав:Кассандра, добрый день. Новый релиз Альфа Мобайла для Android был приостановлен. Обновление будет доступно завтра вечером, ориентировочно. После установки нового обновления все увидите.

И когда мне делать операции для фри оф чардж? :roll: И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности?

Flamingo да у меня то и пункта меню нету, во-как
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 27 кві, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:51

  Кассандра написав:И когда мне делать операции для фри оф чардж? :roll: И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности?

Чтоб условия бесплатности за апрель были выполнены, все операции должны быть проведены в апреле. Те, что проведены в марте, но со счета списаны в апреле, не учитываются. Тарифы на сайте будут обновлены до конца недели.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 27 кві, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:51

  Arien написав:у меня, к примеру, Ультра обычная, меняться будет только этой осенью, она контактная.
если телефона с NFC нет - тогда печалька. А кредиток "свежих" нету? Максимки 2.0 там? Тогда как вариант платить ней а через "старую" ультру только деньги закидывать на нее.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:57

Re: Альфа-Банк

Найгірше, це свідомо розраховуєш на ці 0,5% горішків на великій покупці. Особливо через інтернет і з розсрочкою. А тобі буй на глибину 25 метрів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:59

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  Кассандра написав:
  Flamingo написав:[quote="4948698:Кассандра"]В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Этот пункт меню непосредственно в меню конкретной пакетной карты появляется. То есть карту надо открыть и там оно будет

К сожалению - не нахожу. Есть выписка, номер карты с реквизитами, лимиты, смс, пин и т.д. а вот тарифов та умов - немае :roll:

Да уже офпред написала что релиз притормозили. Сейчас проверил свою карту - пункт меню есть , но при его выборе появляется картинка "упс что-то пошло не так"[/quote]Все работает у робота нормально кто ранее успел обновитьЗображення
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anis
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Количество операций "для бесплатности пакета" по-прежнему считается по дате проводки, ничего не изменилось?

Вкладчик1234, добрый день. С апреля операции учитываются по дате операции.

Добрый день Alfa_Bank !
А об этом как то упоминалось на сайте или где-нибудь вообще? Я обычно начинаю делать транзакции ещё в конце месяца, чтобы был люфт по времени. И как я понимаю часть операций, сделанных в марте, просто не вошла этот список операций, необходимых для бесплатности апреля. Где можно посмотреть какое количество операций мне ещё необходимо сделать? В мобайле меню "Тарифи та умови" на картці просто не нахожу, хотя додаток оновила :roll:

Аналогично. Рассчитывал на операции конца марта (с проводкой в апреле) - пришлось добивать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:14

  Vorlon написав:Меняете досрочно либо карту,


к сожалению, замена карты влечет за собой замену ее номера, пока не хотелось бы.

ладно, пройдет карантин, вернусь к наличным до осени, так даже проще будет.
Arien
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