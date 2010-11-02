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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52
Flamingo написав:
Значит надо щитильнее выбирать инет магазины, делать предварительную покупку с оплатой картой без денег и дальнейшим выяснением МСС и т.п
Ну это уже магистратура даже для лиц с нетрадиционной финориентацией
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:56
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:02
Vorlon написав:
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Луччи 5%, шобы и Сибас и Идея подвинулись
Да Аллюсик и от 2% лопнет, жалко дефачку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:40
Vorlon написав:
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит
3% всегда
, то рекламный баннер на сайте навеял?
Но там про всегда вроде ничего нет. )
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:01
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Нет, но подозреваю, что эту категорию можно будет выбрать с указанным процентом. Впрочем, осталось подождать несколько дней и увидим
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02
для такого остается Мастеркард Ревардс, правда, для зарубежа не нашел вариант с бесплатной конвертацией, а 1% практически убивает идею
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cohan
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11
cohan написав:
Мастеркард Ревардс
Хлам без вариантов! Есть карты разных банков с кэшбеком на всё. Нафига тот Rewards???
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