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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52
Flamingo написав:
Значит надо щитильнее выбирать инет магазины, делать предварительную покупку с оплатой картой без денег и дальнейшим выяснением МСС и т.п
Ну это уже магистратура даже для лиц с нетрадиционной финориентацией
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:56
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:02
Vorlon написав:
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Луччи 5%, шобы и Сибас и Идея подвинулись
Да Аллюсик и от 2% лопнет, жалко дефачку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:40
Vorlon написав:
Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется
Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит
3% всегда
, то рекламный баннер на сайте навеял?
Но там про всегда вроде ничего нет. )
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:01
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Нет, но подозреваю, что эту категорию можно будет выбрать с указанным процентом. Впрочем, осталось подождать несколько дней и увидим
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Vorlon
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02
для такого остается Мастеркард Ревардс, правда, для зарубежа не нашел вариант с бесплатной конвертацией, а 1% практически убивает идею
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cohan
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11
cohan написав:
Мастеркард Ревардс
Хлам без вариантов! Есть карты разных банков с кэшбеком на всё. Нафига тот Rewards???
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Vorlon
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:55
Забыл, с карт пакета Ультра снятие в чужих банкоматах без комиссии?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:01
ГеннадийUA написав:
Забыл, с карт пакета Ультра снятие в чужих банкоматах без комиссии?
До 10000 в месяц - да
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:46
Flamingo написав: Arien написав:
я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
Писали выше что повышенные орехи начисляться будут, а 0,5% ща все остальное похоже нет
. Но имхо проблеммне вижу - большинство карт у аллы уже идут контаХтлесс - большинство терминалов уже тоже принимают этот вид оплаты - просто не давать кассиру свою карту в руки а требовать дать возможность приложить ее к терминалу. Конечно остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами, но думаю это не такая проблема чтобы из-за этого расстраиваться
В моей реальности карта, данная кассиру в руки, со 100% вероятностью прикладывается к терминалу для бесконтактной оплаты, если ничего не говорить. Если говорить - вероятность снижается процентов до 70. То есть большинство вообще не слышат, что ты там им говоришь. Но мне сложно их винить при такой их работе
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M-Audio
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Идея Банк
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