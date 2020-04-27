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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8482848384848485>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Значит надо щитильнее выбирать инет магазины, делать предварительную покупку с оплатой картой без денег и дальнейшим выяснением МСС и т.п
Ну это уже магистратура даже для лиц с нетрадиционной финориентацией :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:56

Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется :shock:

Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется

Луччи 5%, шобы и Сибас и Идея подвинулись :) :)
Да Аллюсик и от 2% лопнет, жалко дефачку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:40

  Vorlon написав:Всё равно приятно, что банк идёт в правильном направлении. Если за продукты будет 3% всегда, то Моно и А-Банк идут лесом. Даже Б5 подвинется :shock:
Видимо маркетологи за время акции по 10% прозрели, сколько денег мимо них проходит :lol:


3% всегда, то рекламный баннер на сайте навеял?
Но там про всегда вроде ничего нет. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:01

Aps
Нет, но подозреваю, что эту категорию можно будет выбрать с указанным процентом. Впрочем, осталось подождать несколько дней и увидим :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02

  clientage написав:
  Vorlon написав:Flamingo
В убытке будут лохи, которые не в курсе, что такое бесконтакт и как его применять. В супермаркетах постоянно наблюдаю индивидуумов, которые бесконтактные карты передают в руки кассиру :?

В убытке будут и те, кто промазал с МСС, надеясь заполучить 20% в инете, они даже 0.5% не получат :mrgreen:
А платиновый контрабасист наШ вааще в пролёте, сомневаюсь, шо он найдет офлайн-ПОС для своего контейнера с изделием №2 :lol: :lol:


для такого остается Мастеркард Ревардс, правда, для зарубежа не нашел вариант с бесплатной конвертацией, а 1% практически убивает идею
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11

  cohan написав:Мастеркард Ревардс

Хлам без вариантов! Есть карты разных банков с кэшбеком на всё. Нафига тот Rewards???
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:55

Забыл, с карт пакета Ультра снятие в чужих банкоматах без комиссии?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:01

  ГеннадийUA написав:Забыл, с карт пакета Ультра снятие в чужих банкоматах без комиссии?

До 10000 в месяц - да
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:46

  Flamingo написав:
  Arien написав:я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?

Писали выше что повышенные орехи начисляться будут, а 0,5% ща все остальное похоже нет :(. Но имхо проблеммне вижу - большинство карт у аллы уже идут контаХтлесс - большинство терминалов уже тоже принимают этот вид оплаты - просто не давать кассиру свою карту в руки а требовать дать возможность приложить ее к терминалу. Конечно остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами, но думаю это не такая проблема чтобы из-за этого расстраиваться

В моей реальности карта, данная кассиру в руки, со 100% вероятностью прикладывается к терминалу для бесконтактной оплаты, если ничего не говорить. Если говорить - вероятность снижается процентов до 70. То есть большинство вообще не слышат, что ты там им говоришь. Но мне сложно их винить при такой их работе :-)
M-Audio
 
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