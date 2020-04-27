Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:12
Flamingo написав: Arien написав:
я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..
Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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rollo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:23
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
rollo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:26
rollo написав:
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
Аналогичная ерунда.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:51
Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!
Watcher
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:52
Watcher написав:
Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!
А это уже не работает?
https://privatbank.ua/sendmoney https://next.privat24.ua/money-transfer/card
Всегда нашару было на Уни Привата
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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54
ukrprom2014 написав: rollo написав:
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
Аналогичная ерунда.
ukrprom2014, rollo, добрый день. Можно подробнее, что и откуда пропало.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:00
rollo написав:
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
У меня все есть
Мож просто страничку обновить нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3630 раз.
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