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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8482848384848485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:12

  Flamingo написав:
  Arien написав:я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?

...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..

Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:19

  clientage написав:Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика :)

Это, наверное, и есть покращення с мая. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:23

После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:26

  rollo написав:После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.

Аналогичная ерунда.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:51

Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:52

  Watcher написав:Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!

А это уже не работает?
https://privatbank.ua/sendmoney
https://next.privat24.ua/money-transfer/card

Всегда нашару было на Уни Привата
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54

  ukrprom2014 написав:
  rollo написав:После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.

Аналогичная ерунда.

ukrprom2014, rollo, добрый день. Можно подробнее, что и откуда пропало.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:00

  rollo написав:После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.

У меня все есть
Мож просто страничку обновить нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8482848384848485
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