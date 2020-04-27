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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8484848584868487>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:24

Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?

Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.

Или через какой другой банк?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:27

  Alfa_Bank написав:
  ukrprom2014 написав:
  rollo написав:После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.

Аналогичная ерунда.

ukrprom2014, rollo, добрый день. Можно подробнее, что и откуда пропало.

В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:28

  clientage написав:
  rollo написав:После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.

У меня все есть
Мож просто страничку обновить нуна?

Три раза обновлял. Не помогает.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:38

  rollo написав:В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.

Дайте скрин, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:39

Re: Альфа-Банк

  Alexnik написав:Вчера вечером перевел 3000 грн с Аллы в ПУМБ через My Alfa-Bank по ИБАНУ. Сегодня получил. Без комиссии.

Думал, это так на счета юрлиц деньги закинуть можно, там все реквизиты четко известны, а самому-себе не рискнул, я же не юрлицо и не ФОП. Буду пробовать.
Тогда вообще не понятно, почему комиссия за перечисление по номеру карты есть, а по номеру IBAN нет. Где логика?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:45

  Rainbow написав:Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?

Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.

Или через какой другой банк?


Через моно IBAN на віртуальну євро карту .
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:50

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.

Скажите, пожалуйста, по зарплатной карте Visa Platinum с чипом (пакет Ультра) в Cash'u club с мая 2020г. неповышенные бонусы уже не будут начислять?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54

Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:57

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.

Дайте скрин, пожалуйста.

Даю. Кстати, нельзя ли заодно поменять название карты с платинум на Максимум 2.0?
В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

ЗображенняЗображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01

  Chuprynka написав:Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?

Те что Вы сами попросите.
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ukrprom2014
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