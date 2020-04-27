Альфа-Банк
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:24
Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают? Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра. Или через какой другой банк?
Rainbow
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:27
Alfa_Bank написав: ukrprom2014 написав: rollo написав:
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
Аналогичная ерунда.
ukrprom2014, rollo, добрый день. Можно подробнее, что и откуда пропало.
В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.
rollo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:28
clientage написав: rollo написав:
После обновления мобильного додадка по карте Максимум пропала "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату". В МАБе есть.
У меня все есть
Мож просто страничку обновить нуна?
Три раза обновлял. Не помогает.
rollo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:38
rollo написав:
В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.
Дайте скрин, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:39
Alexnik написав:
Вчера вечером перевел 3000 грн с Аллы в ПУМБ через My Alfa-Bank по ИБАНУ. Сегодня получил. Без комиссии.
Думал, это так на счета юрлиц деньги закинуть можно, там все реквизиты четко известны, а самому-себе не рискнул, я же не юрлицо и не ФОП. Буду пробовать.
Тогда вообще не понятно, почему комиссия за перечисление по номеру карты есть, а по номеру IBAN нет. Где логика?
Watcher
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:45
Rainbow написав:
Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?
Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.
Или через какой другой банк?
Через моно IBAN на віртуальну євро карту .
Ethereum
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:50
Alfa_Bank написав:
clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.
Скажите, пожалуйста, по зарплатной карте Visa Platinum с чипом (пакет Ультра) в Cash'u club с мая 2020г. неповышенные бонусы уже не будут начислять?
finfen
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54
Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?
Chuprynka
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:57
Alfa_Bank написав: rollo написав:
В мобильном приложении после его обновления нет информации по сумме задолженности расчетного периода на текущую дату. Вчера такая сумма светилась.
В МАБе эта сумма задолженности есть.
Дайте скрин, пожалуйста.
Даю. Кстати, нельзя ли заодно поменять название карты с платинум на Максимум 2.0?
В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.
rollo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01
Chuprynka написав:
Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?
Те что Вы сами попросите.
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ukrprom2014
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