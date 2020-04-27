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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8484848584868487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03

  Watcher написав:
  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)

Разве карантин с сегодняшнего дня? :o
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:07

  Ethereum написав:
  Rainbow написав:Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?

Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.

Или через какой другой банк?


Через моно IBAN на віртуальну євро карту .

Дякую, розгляну і цей варіант, але більш лояльний до Альфи.
Тому пробую розібратись тут.

Зараз відкрию безкоштовну єврову карту в додатку і надішлю йому її номер (по тарифам наче безкоштовне зарахування).
От тільки куди йому там заходити щоб відправити гроші на карту іншого банку, поки не знаю :(
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:08

  rollo написав:
  Watcher написав:
  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)

Разве карантин с сегодняшнего дня? :o

Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе
Востаннє редагувалось clientage в Вів 28 кві, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:08

Re: Альфа-Банк

Вчера вечером обновилось приложение, но текущая задолженность по карте Максимум сегодня светилась. Сегодня загасить — успешно испарилась.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:09

  clientage написав:Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе

Вот оно чо! :shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:10

  MASolomko написав:Вчера вечером обновилось приложение, но текущая задолженность по карте Максимум сегодня светилась. Сегодня загасить — успешно испарилась.
Так это ж постоянно происходит у тех, это до последнего дня тянет с погашением. Я на ладошку выписываю )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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