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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8485848684878488>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03

  Watcher написав:
  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)

Разве карантин с сегодняшнего дня? :o
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:07

  Ethereum написав:
  Rainbow написав:Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран.
Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?

Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.

Или через какой другой банк?


Через моно IBAN на віртуальну євро карту .

Дякую, розгляну і цей варіант, але більш лояльний до Альфи.
Тому пробую розібратись тут.

Зараз відкрию безкоштовну єврову карту в додатку і надішлю йому її номер (по тарифам наче безкоштовне зарахування).
От тільки куди йому там заходити щоб відправити гроші на карту іншого банку, поки не знаю :(
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:08

  rollo написав:
  Watcher написав:
  rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.

Так у меня то же самое. Это на время карантина. :-)

Разве карантин с сегодняшнего дня? :o

Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе
Востаннє редагувалось clientage в Вів 28 кві, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:08

Re: Альфа-Банк

Вчера вечером обновилось приложение, но текущая задолженность по карте Максимум сегодня светилась. Сегодня загасить — успешно испарилась.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:09

  clientage написав:Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе

Вот оно чо! :shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:10

  MASolomko написав:Вчера вечером обновилось приложение, но текущая задолженность по карте Максимум сегодня светилась. Сегодня загасить — успешно испарилась.
Так это ж постоянно происходит у тех, это до последнего дня тянет с погашением. Я на ладошку выписываю )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:31

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:И когда мне делать операции для фри оф чардж? :roll: И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности?

Чтоб условия бесплатности за апрель были выполнены, все операции должны быть проведены в апреле. Те, что проведены в марте, но со счета списаны в апреле, не учитываются. Тарифы на сайте будут обновлены до конца недели.

А це тільки мені здається, що має бути інакше? Тобто спочатку анонс про зміни у тарифній політиці обрахунку кількості та суми витрат, а вже потім (певно, лише з наступного місяця) їх застосування? Бо не всі клієнти форум читають, та й не у всіх Айфони. На Андроід застосунок не оновлюється...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Arien написав:я дико извиняюсь,
то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?

...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..

Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика :)

Походу - это борьба с бесконтактными оплатами... к черту карантин идите в магаз и заражайтесь... Во многих магазах уже сам картой проводишь или чипом вставляешь - т.е. полный аналог бесконтакта - никому карту в руки давать не надо, так что это банальное срезание 0.5% КБ с большинства транзакций.
ol_zy
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  clientage написав:
  Watcher написав:Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!

А это уже не работает?
https://privatbank.ua/sendmoney
https://next.privat24.ua/money-transfer/card

Всегда нашару было на Уни Привата

Так и на ИБАН можно, там суммы побольше можно прогнать и антифрод не возбудится, правда на минут 30-60 дольше и только в опер время.
ol_zy
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