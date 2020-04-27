Rainbow написав:Недавно Альфа сообщила, что можно переводить деньги на карту с других стран. Кто уже пробовал, как быстро, какие сложности бывают?
Конкретная ситуация, товарищ хочет прислать мне 500 евро, он в Италии, есть карта итальянского банка. Как ему это сделать? У меня пакет Ультра.
Или через какой другой банк?
Через моно IBAN на віртуальну євро карту .
Дякую, розгляну і цей варіант, але більш лояльний до Альфи. Тому пробую розібратись тут.
Зараз відкрию безкоштовну єврову карту в додатку і надішлю йому її номер (по тарифам наче безкоштовне зарахування). От тільки куди йому там заходити щоб відправити гроші на карту іншого банку, поки не знаю
rollo написав:В месте, указанном стрелкой, в мобильном приложении вчера светилась сумма задолженности.
Так у меня то же самое. Это на время карантина.
Разве карантин с сегодняшнего дня?
Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе
Востаннє редагувалось clientage в Вів 28 кві, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:Так за день до РД задолженность текущего ПП уже не отображается, седня вечером уже нарисуют задолженность под РКО. Так шо выпишите дето на ладошку остаток задолженности прошлого грейса, бо вечером пропадет и в МАБе
Кассандра написав:И когда мне делать операции для фри оф чардж? И когда всё-таки клиентов банка предупреждали об изменениях с даты проводки на дату операции для сего действа бесплатности?
Чтоб условия бесплатности за апрель были выполнены, все операции должны быть проведены в апреле. Те, что проведены в марте, но со счета списаны в апреле, не учитываются. Тарифы на сайте будут обновлены до конца недели.
А це тільки мені здається, що має бути інакше? Тобто спочатку анонс про зміни у тарифній політиці обрахунку кількості та суми витрат, а вже потім (певно, лише з наступного місяця) їх застосування? Бо не всі клієнти форум читають, та й не у всіх Айфони. На Андроід застосунок не оновлюється...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Arien написав:я дико извиняюсь, то есть программа лояльности аннулируется для традиц. контактных оплат картами?
...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..
Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика
Походу - это борьба с бесконтактными оплатами... к черту карантин идите в магаз и заражайтесь... Во многих магазах уже сам картой проводишь или чипом вставляешь - т.е. полный аналог бесконтакта - никому карту в руки давать не надо, так что это банальное срезание 0.5% КБ с большинства транзакций.
Watcher написав:Кто подскажет, есть ли сейчас возможность перебрасывать небольшие суммы с карты Альфабанка (зарплатная, своя) на карту Привата (универсальная, своя) без потери процентов на операцию? Может через IBAN есть способ? Спс!