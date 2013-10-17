RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8486848784888489>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:53

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..

Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика :)

Походу - это борьба с бесконтактными оплатами... к черту карантин идите в магаз и заражайтесь... Во многих магазах уже сам картой проводишь или чипом вставляешь - т.е. полный аналог бесконтакта - никому карту в руки давать не надо, так что это банальное срезание 0.5% КБ с большинства транзакций.

та нее, Алка за бесконтакт через ПОС (т.е. малый бесконтакт, в пределах 1..3см ) железно даёт :lol: :lol:
А вот фулл бесконтакт, т.е. инет -- в пролёте :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31159
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:05

Re: Альфа-Банк

Звідки ви ці чутки про нові умови кешбеку берете? Дайте почитати
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 108
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22

Re: Альфа-Банк

  Watcher написав:Тогда вообще не понятно, почему комиссия за перечисление по номеру карты есть, а по номеру IBAN нет. Где логика?

Логика в том что при разных способах перечисления денег банк использует разные пути их проведения - при СЭПе через корсчет в НБУ, при пополнении по номеру через МПС. Насколько я знаю стоимость транзакции при первом и втором способе разная (второй способ для банка дороже). От того НБУ в свое время даже пытался запустить свой аналог оплат через карты - НСМЭП, переименовый позже в (прости господи не в приличном обществе будет сказано) - ПРОСТИР :). Там бы транзакция обходилась бы для банков и клиентов якобы дешевле. Но задумка НБУ изначально шла тяжело, да и после ребреднинга ИМХО так и не взлетела
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:29

  finfen написав:
  Alfa_Bank написав:clientage, добрый день. По повышенным бонусам изменений не будет.

Скажите, пожалуйста, по зарплатной карте Visa Platinum с чипом (пакет Ультра) в Cash'u club с мая 2020г. неповышенные бонусы уже не будут начислять?

finfen, добрый день. О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:32

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 409
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:32

  Chuprynka написав:Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?

Chuprynka, добрий день.
150 000
250 000
500 000
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:37

  _PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?

Извините, что за представителя банка, но по условиям бесплатности карты у вас среднедневные остатки за весь месяц апрель по всем вкладам и картам должны быть не меньше 70 тыс. грн. в эквиваленте. То есть в отдельный день у вас может быть 0, а потом 8 дней подряд по 80 тыс. и Вы таким образом данное условие бесплатности выполните. Или вы держите все время ровно 70к?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:38

  _PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?

_PORT_UA, добрый день. Остатки система проверяет в конце опер.дня.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:42

Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??
Sergion
 
Повідомлень: 433
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:51

Re: Альфа-Банк

  Sergion написав:Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте??

"Физически" нуна разве шо для гашения кредитки или открытия депозита. На это может уйти +2..3 рабочих дня :(
А для оплаты покупок уже достаточно того, шо увеличился авторизац. остаток
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31159
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8486848784888489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Ferlakur, liliya_logical, ramaz, riwalir, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4020, 4021, 4022
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40216 4877258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 14:32
Flamingo
ОКСІ БАНК 1 ... 36, 37, 38
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
370 62823
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 14:30
clientage
А-Банк 1 ... 1600, 1601, 1602
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16013 2223539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 10:33
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.