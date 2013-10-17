Flamingo написав:...остается какой-то небольшой % торговых точек с совсем древними терминалами..
Не обслужится 100% инет-оплат с КБ 0.5%. Привет свыням от Аллюсика
Походу - это борьба с бесконтактными оплатами... к черту карантин идите в магаз и заражайтесь... Во многих магазах уже сам картой проводишь или чипом вставляешь - т.е. полный аналог бесконтакта - никому карту в руки давать не надо, так что это банальное срезание 0.5% КБ с большинства транзакций.
та нее, Алка за бесконтакт через ПОС (т.е. малый бесконтакт, в пределах 1..3см ) железно даёт А вот фулл бесконтакт, т.е. инет -- в пролёте
Watcher написав:Тогда вообще не понятно, почему комиссия за перечисление по номеру карты есть, а по номеру IBAN нет. Где логика?
Логика в том что при разных способах перечисления денег банк использует разные пути их проведения - при СЭПе через корсчет в НБУ, при пополнении по номеру через МПС. Насколько я знаю стоимость транзакции при первом и втором способе разная (второй способ для банка дороже). От того НБУ в свое время даже пытался запустить свой аналог оплат через карты - НСМЭП, переименовый позже в (прости господи не в приличном обществе будет сказано) - ПРОСТИР . Там бы транзакция обходилась бы для банков и клиентов якобы дешевле. Но задумка НБУ изначально шла тяжело, да и после ребреднинга ИМХО так и не взлетела
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Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?
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_PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?
Извините, что за представителя банка, но по условиям бесплатности карты у вас среднедневные остатки за весь месяц апрель по всем вкладам и картам должны быть не меньше 70 тыс. грн. в эквиваленте. То есть в отдельный день у вас может быть 0, а потом 8 дней подряд по 80 тыс. и Вы таким образом данное условие бесплатности выполните. Или вы держите все время ровно 70к?
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_PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?
_PORT_UA, добрый день. Остатки система проверяет в конце опер.дня.
Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??