Додано: Вів 28 кві, 2020 13:32

Добрый день. Вопрос оф.преду,подскажите , заканчивается депо. Я его снимаю и таким образом сумма остатков становится меньше 70к грн.(пакет Ультра). Если я в тот же день положу обратно сумму,но уже в др.валюте,то за этот день у меня так и будет зафиксирован суммарный остаток в 70к грн.?

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