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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8486848784888489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.
Кто-то выйдет 1 на работу и будет трудиться? :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52

  Sergion написав:Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??

Sergion, добрый день. На данный момент наблюдаются технические проблемы с зачислением платежей на счета клиентов через City24 и EasyPay, что приняты после 19:00 27.04.2020. Вопрос решается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:21

Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
Fylhtq
 
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