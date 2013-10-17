|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Alfa_Bank написав:
О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.
Кто-то выйдет 1 на работу и будет трудиться?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Sergion написав:
Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??
Sergion, добрый день. На данный момент наблюдаются технические проблемы с зачислением платежей на счета клиентов через City24 и EasyPay, что приняты после 19:00 27.04.2020. Вопрос решается.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8538
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:21
Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n
, Ferlakur
, Kalgan
, liliya_logical
, ramaz
, riwalir
, wolt450
, Кочевник
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|40216
|4877262
|
|
|370
|62823
|
|
|16013
|2223539
|
Вів 28 кві, 2020 10:33
reef
|