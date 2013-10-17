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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8487848884898490>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.
Кто-то выйдет 1 на работу и будет трудиться? :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52

  Sergion написав:Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??

Sergion, добрый день. На данный момент наблюдаются технические проблемы с зачислением платежей на счета клиентов через City24 и EasyPay, что приняты после 19:00 27.04.2020. Вопрос решается.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:21

Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:55

Re: Альфа-Банк

  Watcher написав:Думал, это так на счета юрлиц деньги закинуть можно, там все реквизиты четко известны, а самому-себе не рискнул, я же не юрлицо и не ФОП. Буду пробовать.

Вся инфа для платежа легко вытягивается в П24 -> реквизиты карты.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:00

  Fylhtq написав:Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:15

  omb написав:
  Fylhtq написав:Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону

нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:35

  clientage написав: Я на ладошку выписываю )

Вот это по настоящему, по-свинорыльски! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:36

  Alfa_Bank написав:
  finfen написав:finfen, добрый день. О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.

Что готовить? Шампанское или валерьянку? :|
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:46

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к

Когда курс бует 100 :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:47

  Bosstone написав:
  omb написав:
  Fylhtq написав:Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону

нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к


обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо
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