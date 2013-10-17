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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Alfa_Bank написав:
О всех изменениях клиенты будут уведомлены 1.05.2020.
Кто-то выйдет 1 на работу и будет трудиться?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Sergion написав:
Вчера пополнил карту комфорт через терминал ИЗИ ПЕЙ в продуктовом магазине. Квитанция пришла на почту сразу, в моб приложении в истории входящая сумма сразу появилась и доступный остаток увеличился на эту сумму (в истории операций). Но даже сейчас денег по факту на карте нет. Когда деньги физически появятся на карте (Альфа на сайте писала Банка писала что доступность сразу)??
Sergion, добрый день. На данный момент наблюдаются технические проблемы с зачислением платежей на счета клиентов через City24 и EasyPay, что приняты после 19:00 27.04.2020. Вопрос решается.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:21
Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
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Fylhtq
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:55
Watcher написав:
Думал, это так на счета юрлиц деньги закинуть можно, там все реквизиты четко известны, а самому-себе не рискнул, я же не юрлицо и не ФОП. Буду пробовать.
Вся инфа для платежа легко вытягивается в П24 -> реквизиты карты.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:00
Fylhtq написав:
Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:15
omb написав: Fylhtq написав:
Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону
нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
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Bosstone
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:35
clientage написав:
Я на ладошку выписываю )
Вот это по настоящему, по-свинорыльски!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:46
Bosstone написав:
нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
Когда курс бует 100
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:47
Bosstone написав: omb написав: Fylhtq написав:
Сегодня пополнял карту в терминале easypay, всё корректно зачислилось (но уже не более 4999 грн)!
спасибо новому закону
нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо
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