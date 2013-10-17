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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:05
IMPRINTER написав: Bosstone написав:
нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо
и отдадут еще одно конкурентное преимущество банковским терминалам и кешинам)
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Bosstone
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:09
Bosstone написав: IMPRINTER написав: Bosstone написав:
нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к
обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо
и отдадут еще одно конкурентное преимущество банковским терминалам и кешинам)
Кстати, фишка Алки -- офлайн пополнение по номеру карты БЕЗ ее непосредственного впихивания в кеш-ин -- тоже теперь ток до 5К?
Ведь это был классный канал для погашения кредитки наличкой текущим оперднем
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:51
Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:53
Seva написав:
Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.
А мож пэйпассом(NFC) как-то можно? Я уже готов и чип вшить у кисть
Причем могу у правую ладошку вшить свой, а в левую... може тёщи, ну на всякий случай
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:59
Вопрос представителю банка: полгода назад были проплачены авиабилеты картой VISA(евро) Альфа-банка. После этого карта была утеряна и заменена на другую.Теперь ,в связи с отменами рейсов, мною запрошен и ожидается возврат средств - но ведь у меня уже новая карта с другим номером и пр. Какие действия следует предпринять ?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:02
Alfa_Bank
Скажіть будь ласка, чи потрібна карта для зняття валюти у відділенні, чи достатньо епл пей у телефоні?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:12
Rainbow написав:Alfa_Bank
Скажіть будь ласка, чи потрібна карта для зняття валюти у відділенні, чи достатньо епл пей у телефоні?
Достаточно паспорта
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:29
Seva написав:
Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.
Вряд ли, раз уж Катерина заговорила о сканерах, то наверняка определились с способом идентификации.
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Bosstone
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Вів 28 кві, 2020 17:02
omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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