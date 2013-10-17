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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8487848884898490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:05

  IMPRINTER написав:
  Bosstone написав:нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к

обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо

и отдадут еще одно конкурентное преимущество банковским терминалам и кешинам)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:09

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:
  Bosstone написав:нацбанк обещает, что можно будет авторизироваться картой и пополнять на 30к

обещать не женитьсмя ... терминальные сети не будут ради двух свиней это делать ... уличные тумбы это для оленей 80-го уровня и там 99% платежй это менее 5к - им это нах не надо

и отдадут еще одно конкурентное преимущество банковским терминалам и кешинам)

Кстати, фишка Алки -- офлайн пополнение по номеру карты БЕЗ ее непосредственного впихивания в кеш-ин -- тоже теперь ток до 5К?
Ведь это был классный канал для погашения кредитки наличкой текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:51

Re: Альфа-Банк

Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:53

  Seva написав:Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.

А мож пэйпассом(NFC) как-то можно? Я уже готов и чип вшить у кисть :mrgreen:
Причем могу у правую ладошку вшить свой, а в левую... може тёщи, ну на всякий случай :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:59

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю банка: полгода назад были проплачены авиабилеты картой VISA(евро) Альфа-банка. После этого карта была утеряна и заменена на другую.Теперь ,в связи с отменами рейсов, мною запрошен и ожидается возврат средств - но ведь у меня уже новая карта с другим номером и пр. Какие действия следует предпринять ?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:02

Alfa_Bank
Скажіть будь ласка, чи потрібна карта для зняття валюти у відділенні, чи достатньо епл пей у телефоні?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:12

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Скажіть будь ласка, чи потрібна карта для зняття валюти у відділенні, чи достатньо епл пей у телефоні?

Достаточно паспорта
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:29

  Seva написав:Вангую, все в конечном итоге придет к идентификации через BankID путем отправки OTP на номер, который в каком-то банке указан финансовым. Новое железо не нужно.

Вряд ли, раз уж Катерина заговорила о сканерах, то наверняка определились с способом идентификации.
Bosstone
 
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