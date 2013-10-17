Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.
на убере переводил из одной карты на другу, сумма упадет на счет, а не карту. Кроме того, софт платежной системы так сделан что ей можно платить после того как карта устаревшая, если уметь правильно готовить.
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