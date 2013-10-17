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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8488848984908491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:53

  Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.


на убере переводил из одной карты на другу, сумма упадет на счет, а не карту. Кроме того, софт платежной системы так сделан что ей можно платить после того как карта устаревшая, если уметь правильно готовить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 8488848984908491
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