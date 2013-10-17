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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8488848984908491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:53

  Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.


на убере переводил из одной карты на другу, сумма упадет на счет, а не карту. Кроме того, софт платежной системы так сделан что ей можно платить после того как карта устаревшая, если уметь правильно готовить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:32

Re: Альфа-Банк

clientage написав:А мож пэйпассом(NFC) как-то можно?

Авжеж. Через Айбокси на моно так і закидаю, потім транзитом сюда. Знімав через нові кешінбанкомати з NFC також лише смартом. Правда на вхід не було тоді необхідності перевірити. Якщо в когось під боком, то може протестувати.
Може й Easy Pay i City24 прикрутять NFC))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:47

  Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.

Знакомая песня. Что-то похожее месяц назад мне пела ЭйрМальта, только писали что на возврат надо до 4 недель. А по прошествии этого времени они вроде бы и не отказывают вернуть деньги (просто не отвечают на такие запросы), вместо этого разместили на сайте три варианта типа разруливания проблемы, по которым деньги можно получить лишь по одному варианту (два других невозвратные ваучеры), но не раньше чем через год. В общем поскольку авиакомпаниям евросоюз разрешил подобную практику они все дружно уху-ели и деньги стараются не возвращать. Искренне надеюсь у вас все получится и вам от Райана все вернется в ближайшее время на картсчет. Но ИМХО морально надо быть готовым и к худшему варианту
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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