Додано: Вів 28 кві, 2020 19:47

Бекас написав: Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней. да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.

Знакомая песня. Что-то похожее месяц назад мне пела ЭйрМальта, только писали что на возврат надо до 4 недель. А по прошествии этого времени они вроде бы и не отказывают вернуть деньги (просто не отвечают на такие запросы), вместо этого разместили на сайте три варианта типа разруливания проблемы, по которым деньги можно получить лишь по одному варианту (два других невозвратные ваучеры), но не раньше чем через год. В общем поскольку авиакомпаниям евросоюз разрешил подобную практику они все дружно уху-ели и деньги стараются не возвращать. Искренне надеюсь у вас все получится и вам от Райана все вернется в ближайшее время на картсчет. Но ИМХО морально надо быть готовым и к худшему варианту