Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.
на убере переводил из одной карты на другу, сумма упадет на счет, а не карту. Кроме того, софт платежной системы так сделан что ей можно платить после того как карта устаревшая, если уметь правильно готовить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Авжеж. Через Айбокси на моно так і закидаю, потім транзитом сюда. Знімав через нові кешінбанкомати з NFC також лише смартом. Правда на вхід не було тоді необхідності перевірити. Якщо в когось під боком, то може протестувати. Може й Easy Pay i City24 прикрутять NFC))
Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.
Знакомая песня. Что-то похожее месяц назад мне пела ЭйрМальта, только писали что на возврат надо до 4 недель. А по прошествии этого времени они вроде бы и не отказывают вернуть деньги (просто не отвечают на такие запросы), вместо этого разместили на сайте три варианта типа разруливания проблемы, по которым деньги можно получить лишь по одному варианту (два других невозвратные ваучеры), но не раньше чем через год. В общем поскольку авиакомпаниям евросоюз разрешил подобную практику они все дружно уху-ели и деньги стараются не возвращать. Искренне надеюсь у вас все получится и вам от Райана все вернется в ближайшее время на картсчет. Но ИМХО морально надо быть готовым и к худшему варианту
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Бекас написав:Flamingo да вот райан предложил заполнить форму на возврат денег, или перебронировать на другой срок (меня не устраивает, т.к. формула1 отменила этап в Барселоне , да и воообще неизвестно -будет ли чемпионат в этом году). Правда, они написали, что ввиду чрезмерной загруженности будут рассматривать до 20 раб. дней.
Я подавал заявку на возврат средств за полет в марте еще в начале карантина. На днях (1,5 месяца спустя) пришло письмо с ваучером/промокодом на всю сумму билета в валюте покупки сроком на 1 год, который можно применить на любых направлениях Райана (и ваучеры/промокоды могут суммироваться, как я понял). В письме указали, что если я согласен на промокод - то просили подтвердить, перейдя по ссылке. А если нет - "ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии". Я ваучер/промокод принял.
Бекас написав:Вопрос представителю банка: полгода назад были проплачены авиабилеты картой VISA(евро) Альфа-банка. После этого карта была утеряна и заменена на другую.Теперь ,в связи с отменами рейсов, мною запрошен и ожидается возврат средств - но ведь у меня уже новая карта с другим номером и пр. Какие действия следует предпринять ?
Бекас, добрый день. Должна вернуться без каких либо действий.