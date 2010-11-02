|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:06
Vorlon написав:Alfa_Bank
Если что - мы все будем крайне благодарны и безмерно счастливы, если сможете найти 5 минут 1 мая и уведомить любимых клиентов-форумчан прямо здесь
Vorlon, добрый день. Время, конечно же, найду. Как только появится официальная новость, напишу.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8543
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:24
crazy_rog написав:
КАК АЛЬФАБАНК УБИВАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС!
Уважаемые коллеги предприниматели, Актуальна эта информация будет в основном хозяевам небольших магазинов с широким ассортиментом, где не слишком высокий средний чек.Также хозяевам кафе, кофейни, небольших баров.
В августе прошлого года АльфаБанк проводил акцию - бесплатное подключение к экваерингу и 1% с транзакции. Это было хорошее предложение на тот момент и насколько я знаю, многих клиентов они подключили к этой программе.
Были оговорены условия действия тарифа и закреплён за клиентом менеджер, который уведомляет о действующих продуктах и т.д.
5 месяцев выполнялись условия. Спустя 5 месяцев банк САМОВОЛЬНО перевел клиентов на тариф 1,85% и 200грн предоплата, что средне по рынку. Но есть одно НО!
Перевод осуществили не четко с начала месяца, а с 8.01.
Был установлен ГРАБИТЕЛЬСКИЙ минимальный % за транзакцию - 2грн с операции! Выходит, что если ваш чек менее 100грн, то вы автоматически попадаете на % ГОРАЗДО более высокий чем у ВСЕХ банков Украины.
В условиях небольшой суммы чека доходит до 20-30% с 1 чека!
Менеджеру банка, за которым я был закреплён дважды задавался вопрос,после того, как пришло смс об изменении тарифа, не будет ли меня касаться этот тарифный переход, так как он оповещался как "для новых клиентов". Менеджер сказала, что не будет касаться клиентов, которые уже в программе.
В итоге, я более 3 месяцев сотрудничаю на условиях грабительских комиссий, сам на то не давая согласие. Итог - банк не признает ответственность за действия сотрудника. Только сменили менеджера и дальше полное бездействие. Внимательно проверьте ваши тарифные пакеты, чтобы не попасться на такое грубое мошенничество.
Альфа - такой банк, что булки расслаблять нельзя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11220
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6774 раз.
- Подякували: 3011 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:45
crazy_rog написав:
КАК АЛЬФАБАНК УБИВАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС!
Уважаемые коллеги предприниматели, Актуальна эта информация будет в основном хозяевам небольших магазинов с широким ассортиментом, где не слишком высокий средний чек.Также хозяевам кафе, кофейни, небольших баров.
В августе прошлого года АльфаБанк проводил акцию - бесплатное подключение к экваерингу и 1% с транзакции. Это было хорошее предложение на тот момент и насколько я знаю, многих клиентов они подключили к этой программе.
Были оговорены условия действия тарифа и закреплён за клиентом менеджер, который уведомляет о действующих продуктах и т.д.
5 месяцев выполнялись условия. Спустя 5 месяцев банк САМОВОЛЬНО перевел клиентов на тариф 1,85% и 200грн предоплата, что средне по рынку. Но есть одно НО!
Перевод осуществили не четко с начала месяца, а с 8.01.
Был установлен ГРАБИТЕЛЬСКИЙ минимальный % за транзакцию - 2грн с операции! Выходит, что если ваш чек менее 100грн, то вы автоматически попадаете на % ГОРАЗДО более высокий чем у ВСЕХ банков Украины.
В условиях небольшой суммы чека доходит до 20-30% с 1 чека!
Менеджеру банка, за которым я был закреплён дважды задавался вопрос,после того, как пришло смс об изменении тарифа, не будет ли меня касаться этот тарифный переход, так как он оповещался как "для новых клиентов". Менеджер сказала, что не будет касаться клиентов, которые уже в программе.
В итоге, я более 3 месяцев сотрудничаю на условиях грабительских комиссий, сам на то не давая согласие. Итог - банк не признает ответственность за действия сотрудника. Только сменили менеджера и дальше полное бездействие. Внимательно проверьте ваши тарифные пакеты, чтобы не попасться на такое грубое мошенничество.
crazy_rog, добрый день. Напишите ваш ИНН в личном сообщении, будем разбираться.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8543
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:52
Сегодня пришло предложение о рассрочке покупки на 840 грн. Что-то новое! Отправил заявку на всякий случай)
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:52
Fylhtq написав:
Сегодня пришло предложение о рассрочке покупки на 840 грн. Что-то новое! Отправил заявку на всякий случай)
Fylhtq, добрый день. У нас теперь минимальная сумма рассрочки 500 грн.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8543
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:56
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8254
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:59
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
У нас теперь минимальная сумма рассрочки 500 грн.
, такие новости нужно на главной странице сайта большими буквами публиковать. Так вашему маркетингу и передайте.
Все, иду в магазин
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16014
|2224513
|
|
|6226
|829198
|
|
|40224
|4878949
|
|