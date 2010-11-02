КАК АЛЬФАБАНК УБИВАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС!Уважаемые коллеги предприниматели, Актуальна эта информация будет в основном хозяевам небольших магазинов с широким ассортиментом, где не слишком высокий средний чек.Также хозяевам кафе, кофейни, небольших баров.В августе прошлого года АльфаБанк проводил акцию - бесплатное подключение к экваерингу и 1% с транзакции. Это было хорошее предложение на тот момент и насколько я знаю, многих клиентов они подключили к этой программе.Были оговорены условия действия тарифа и закреплён за клиентом менеджер, который уведомляет о действующих продуктах и т.д.5 месяцев выполнялись условия. Спустя 5 месяцев банк САМОВОЛЬНО перевел клиентов на тариф 1,85% и 200грн предоплата, что средне по рынку. Но есть одно НО!Перевод осуществили не четко с начала месяца, а с 8.01.Был установлен ГРАБИТЕЛЬСКИЙ минимальный % за транзакцию - 2грн с операции! Выходит, что если ваш чек менее 100грн, то вы автоматически попадаете на % ГОРАЗДО более высокий чем у ВСЕХ банков Украины.В условиях небольшой суммы чека доходит до 20-30% с 1 чека!Менеджеру банка, за которым я был закреплён дважды задавался вопрос,после того, как пришло смс об изменении тарифа, не будет ли меня касаться этот тарифный переход, так как он оповещался как "для новых клиентов". Менеджер сказала, что не будет касаться клиентов, которые уже в программе.В итоге, я более 3 месяцев сотрудничаю на условиях грабительских комиссий, сам на то не давая согласие. Итог - банк не признает ответственность за действия сотрудника. Только сменили менеджера и дальше полное бездействие. Внимательно проверьте ваши тарифные пакеты, чтобы не попасться на такое грубое мошенничество.