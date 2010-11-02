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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44
ramaz написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
У нас теперь минимальная сумма рассрочки 500 грн.
, такие новости нужно на главной странице сайта большими буквами публиковать. Так вашему маркетингу и передайте.
Все, иду в магазин
рд вчера был?
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