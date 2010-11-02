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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8490849184928493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44

  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:У нас теперь минимальная сумма рассрочки 500 грн.

Alfa_Bank, такие новости нужно на главной странице сайта большими буквами публиковать. Так вашему маркетингу и передайте.
Все, иду в магазин :)

рд вчера был?
Stringer
 
Повідомлень: 11037
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1547 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:26

  rollo написав:
  Striker написав:Кто-то мне объяснит какой смысл этой рассрочки? :shock:

Можно растянуть грейс до 92 дней.


Лучше до 100 дней, честный - без РКО.
Kevin
 
Повідомлень: 338
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:33

Сколько может быть рассрочек одновременно?
Bosstone
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 21.04.10
Подякував: 600 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:35

  Bosstone написав:Сколько может быть рассрочек одновременно?

Bosstone, добрый день. Количество не ограничено. В пределах кредитного лимита оформляете.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8545
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 742 раз.
 
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  #<1 ... 8490849184928493
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