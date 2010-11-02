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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44
ramaz написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
У нас теперь минимальная сумма рассрочки 500 грн.
, такие новости нужно на главной странице сайта большими буквами публиковать. Так вашему маркетингу и передайте.
Все, иду в магазин
рд вчера был?
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:26
rollo написав: Striker написав:
Кто-то мне объяснит какой смысл этой рассрочки?
Можно растянуть грейс до 92 дней.
Лучше до 100 дней, честный - без РКО.
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Kevin
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:33
Сколько может быть рассрочек одновременно?
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Bosstone
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:35
Bosstone написав:
Сколько может быть рассрочек одновременно?
Bosstone, добрый день. Количество не ограничено. В пределах кредитного лимита оформляете.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:37
Kevin написав: rollo написав: Striker написав:
Кто-то мне объяснит какой смысл этой рассрочки?
Можно растянуть грейс до 92 дней.
Лучше до 100 дней, честный - без РКО.
Все честно. РКО давно забыто. Максимум 2.0 рулит.
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rollo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:42
Alfa_Bank, не подскажете, стандартный лимит по р2р остался 15000 в день?
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Faceless
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:49
Faceless написав:Alfa_Bank
, не подскажете, стандартный лимит по р2р остался 15000 в день?
Faceless, добрый день. Остался.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:59
Striker написав: rollo написав: Striker написав:
Кто-то мне объяснит какой смысл этой рассрочки?
Можно растянуть грейс до 92 дней.
За эту рассрочку платишь какие-то %?
Striker, добрый день. По рассрочке предусмотрена ежемесячная комиссия 1,8% (от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
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