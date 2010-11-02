Какой был вопрос - такой и ответ. Ничего лишнего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:19
Какой был вопрос - такой и ответ. Ничего лишнего.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:27
Re: Альфа-Банк
Ребята по Ультре грн.сколько можно снять через банкоматы в месяц? И по Комфорту такой же вопрос.
Не подскажите в банкоматах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:38
На финансовом номере произошёл сбой-у оператора Интер-телеком заблокировал Укртелеком пул номеров . мой номер попал в это число . каким образом звонить с телефона с финансовым номером если на банковский 044ххххххх нет дозвона по вине оператора ?
никому не верю
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