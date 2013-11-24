RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8491849284938494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1028
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1028
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:19

  clientage написав:
  Striker написав:
  rollo написав:Можно растянуть грейс до 92 дней.

За эту рассрочку платишь какие-то %?

Да, 1.8% от суммы покупки, но начиная через одну РД

Какой был вопрос - такой и ответ. Ничего лишнего.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4515
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:27

Re: Альфа-Банк

Ребята по Ультре грн.сколько можно снять через банкоматы в месяц? И по Комфорту такой же вопрос.
Не подскажите в банкоматах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 411
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:38

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Сколько может быть рассрочек одновременно?

Bosstone, добрый день. Количество не ограничено. В пределах кредитного лимита оформляете.

На финансовом номере произошёл сбой-у оператора Интер-телеком заблокировал Укртелеком пул номеров . мой номер попал в это число . каким образом звонить с телефона с финансовым номером если на банковский 044ххххххх нет дозвона по вине оператора ?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12074
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:50

  _PORT_UA написав:Ребята по Ультре грн.сколько можно снять через банкоматы в месяц? И по Комфорту такой же вопрос.
Не подскажите в банкоматах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?

10т без комиса по Ультре
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 26.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:38

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  Striker написав:За эту рассрочку платишь какие-то %?

Да, 1.8% от суммы покупки, но начиная через одну РД

Какой был вопрос - такой и ответ. Ничего лишнего.


могли бы уже и описать процедуру - понятно же, что спрашивали;)
а не отвечать по схеме как спросили, так и ответили :(
Shaman
 
Повідомлень: 254
З нами з: 29.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:16

Re: Альфа-Банк

Что это за заговор из знающих про рассрочку на 3 месяца вместо двух?

Кто не знает, в схеме ничего военного:
Делаем покупку, переводим в рассрочку, одну РД пропускаем, перед второй РД отменяем рассрочку и гасим полностью.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8491849284938494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Lost, Sain_повернувся, STIGA, stryzhko і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1601, 1602, 1603
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16028 2225596
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 22:33
stryzhko
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 22, 23, 24
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
235 55677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 21:31
sens
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 684, 685, 686
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6853 1579611
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 21:14
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1965)
29.04.2020 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.