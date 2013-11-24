Додано: Сер 29 кві, 2020 18:27

Ребята по Ультре грн.сколько можно снять через банкоматы в месяц? И по Комфорту такой же вопрос.

Не подскажите в банкоматах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.