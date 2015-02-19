RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8519852085218522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:26

  Тракторист написав:
  rollo написав:
  Тракторист написав:для 95% владельцев социальных карт валютные карты просто не актульны...

Для тех, кто всю жизнь проработал на тракторе, да, не актуально.

у нас много и других специальностей для которых нет проблем с валютными картами в виду отсутствия у них валюты... :mrgreen:

Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9523
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:35

  Faceless написав:
rollo написав:
Тут не для обычного пакета делается исключение для соц карты, к как раз наоборот, под БЕСПЛАТНЫЙ соц пакет открываются валютные карты. Это важно.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115 ... 0%BF/print
Постанова КМУ
Там требования к услуге для получения статуса уполномоченного банка.
Теперь вам стоило бы шляпу съесть

А вашу типа проблему уже десять раз пережевали и предложили решения

Открыв в бесплатном социальном пакете дополнительные карты, обслуживание которых требует оплаты и не важно валютные это карты, или какие-то другие, и потребовав оплаты за обслуживание карты, на которую должна начисляться пенсия, банк тем самым идет на нарушение указанной вами Постановы КМУ. Банк нарушает статус уполномоченного банка.

Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.
Лучше вы съешьте свою шляпу.
rollo
 
Повідомлень: 603
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:43

Вот выйдет представитель после праздников, прочитает тут про пенсов, задумается, доложит кому надо, банк исправится и пойдут новые пенсы в банк очередь занимать! :lol:
rollo
 
Повідомлень: 603
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:57

Банк никому ничего не должен.
Нравятся его тарифы/пакеты/условия - пользуем.
Не нравятся - проходим мимо.

Попытки навязывания банку своих хотелок - просто смешны.
Даже наша мамка - может только озвучить эти хотелки, не более того.
Которые внимательно выслушают, прочитают и выбросят в корзину.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:58

  rollo написав:Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.
Лучше вы съешьте свою шляпу.


еще раз для тех кто в танке.
пакет который открывается для пенсов называется:
«Сomfort»для отримання пенсійні тасоціальних виплат
БЕСПЛАТНАЯ в нем карта ТОЛЬКО гривневая ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ.
все остальное проходит под тарификацией «Сomfort»
или таки хочется халявы?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 02 тра, 2020 23:15, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 07.04.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:05

Re: Альфа-Банк

rollo написав:
  Faceless написав:
rollo написав:
Тут не для обычного пакета делается исключение для соц карты, к как раз наоборот, под БЕСПЛАТНЫЙ соц пакет открываются валютные карты. Это важно.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115 ... 0%BF/print
Постанова КМУ
Там требования к услуге для получения статуса уполномоченного банка.
Теперь вам стоило бы шляпу съесть

А вашу типа проблему уже десять раз пережевали и предложили решения

Открыв в бесплатном социальном пакете дополнительные карты, обслуживание которых требует оплаты и не важно валютные это карты, или какие-то другие, и потребовав оплаты за обслуживание карты, на которую должна начисляться пенсия, банк тем самым идет на нарушение указанной вами Постановы КМУ. Банк нарушает статус уполномоченного банка.

Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.
Лучше вы съешьте свою шляпу.


Не идёт никакого нарушения, это ваши фантазии. Возможность бесплатно пользоваться соц картой есть? Есть. Точка. Менять пакет никто не заставляет. Хотите другой набор услуг - заплатите за другой набор услуг, сознательно ОТКАЗАВШИСЬ от соц карты.
Поэтому ваша проблема легко решается в рамках существующих продуктов.
Вероятно, что соцкартка как отдельный продукт вне пакета была бы удобнее, но ни карта, ни банк вам ничего не обязаны, это решение банка, как развивать свои продукты.
Вы выше заявили "никакого закона нет"? Вам прямо указали на то что вы не правы. Вы тут целый день обсуждаете из пальца высосанную проблему? Вам несколько форумчан указали на решение в рамках существующих продуктов, что проблемы и нет на самом деле. Вы же продолжаете разбрасываться заявлениями, какие должны быть карты и пакеты. Так что шляра в вашем меню.
Успокойтесь уже. Уверен, представитель банка запишет и передаст ваши пожелания.
"Ваш дзвінок дуже важливий для нас! Залишайтесь, будь ласка, на лінії..."
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26952
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 6439 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:15

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:Проблема не надумана, а реальна и касается конкретно меня.
Разорвать банку с Вами отношение и переходите в другой банк.

А ещё лучше в соцпакета запретить выпуск валютных карт, если нельзя сделать просто соцкарту. Есть фасткарт и точка. Честно такой цирк развели.

Мне вот Алла КЛ повышать не хочет, на минималку сижу (эскалация на кредитный комитет произошла во время карантина), и ещё 150 грн моих Форварду вернуть не может из-за сбоя в их банкомате; Тас вообще без КЛ оставил; А-Банк с сентября 2019 года 150 грн кешбека выплатить не может за привлечение друзей; УкрСиббанк кешбек за прошлый (март) месяц не додал...

Поплакался немного и успокоился. Другими продуктами пользуюсь.

Если что-то не нравится Вам или нарушают Ваши права, ну подавайте в суд... Офпред дал ответ, он не всемогущий и есть рамки возможностей. Имейте совесть!
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 08.03.18
Подякував: 123 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:22

  MASolomko написав:А ещё лучше в соцпакета запретить выпуск валютных карт, если нельзя сделать просто соцкарту. Есть фасткарт и точка. Честно такой цирк развели.


так я сразу сказал что оптимальным решением будет запретить валютные допки в соц комфорте.
кому нужна валюта - откроют фасты. кого не устраивает соц+фасты те закроют социалку и откроют нужный им пакет.
и все. а то вся эта неразбериха только во вред алке.
что самое забавное - он требует что бы к социалке дали возможность оформить дополнительно пакет.
если он не хочет платить за допки в социальном пакете (жмет 10 грн в месяц) - как он будет оплачивать другие пакеты? :lol:
mephala
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 07.04.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 02:42

  mephala написав:
  MASolomko написав:А ещё лучше в соцпакета запретить выпуск валютных карт, если нельзя сделать просто соцкарту. Есть фасткарт и точка. Честно такой цирк развели.

так я сразу сказал что оптимальным решением будет запретить валютные допки в соц комфорте.
кому нужна валюта - откроют фасты. кого не устраивает соц+фасты те закроют социалку и откроют нужный им пакет.
и все. а то вся эта неразбериха только во вред алке.
что самое забавное - он требует что бы к социалке дали возможность оформить дополнительно пакет.
если он не хочет платить за допки в социальном пакете (жмет 10 грн в месяц) - как он будет оплачивать другие пакеты? :lol:

А в чем такая бешеная льгота соц. пакета, кроме того что он бесплатный? Какой бы был интерес в соц.карте + обычный платный пакет, если на гривневую карту обычного пакета можно тоже пенсию получать?
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 01.05.07
Подякував: 341 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 02:50

Sagittarius
у соц пакета снятие в банкоматах без мзды 30К в месяц в любом банкомате.
например у комфорта - 5К, у ультры 10К.
такой же лимит только у блэка который стоит 100 грн в месяц.
это из того что мне в глаза бросается. а так может еще что есть.
потому и не хоцца кое кому менять соц пакет на другой.
ведь аналог по снятию налички в банкоматах уже норм денег стоит.
проще гнать волну что бы дали допки валютные на халву :mrgreen:
но я все равно не понимаю зачем к соц пакету нужен еще один.
все равно за доп пакет придется платить. так не проще платить сразу в одном пакете. так что ему не нужен еще один пакет. он хочет валютки на халву. все остальное - дымовая завеса.

ЗЫ
еще нашел
смс по счету для соц выплат бесплатно
проценты капают на счет без мороки с доходным сейфом
mephala
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 07.04.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8519852085218522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 9, 10, 11
Модератор » Чет 19 лют, 2015 11:31
106 28996
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 00:40
greenozon
А-Банк 1 ... 1606, 1607, 1608
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16074 2231556
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 00:05
Кассандра
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4029, 4030, 4031
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40300 4886494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 21:25
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85220)
03.05.2020 02:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.