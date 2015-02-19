Додано: Суб 02 тра, 2020 23:05

rollo написав: Faceless написав: rollo написав:

Тут не для обычного пакета делается исключение для соц карты, к как раз наоборот, под БЕСПЛАТНЫЙ соц пакет открываются валютные карты. Это важно.





https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115 ... 0%BF/print

Постанова КМУ

Там требования к услуге для получения статуса уполномоченного банка.

Теперь вам стоило бы шляпу съесть



А вашу типа проблему уже десять раз пережевали и предложили решения Постанова КМУТам требования к услуге для получения статуса уполномоченного банка.Теперь вам стоило бы шляпу съестьА вашу типа проблему уже десять раз пережевали и предложили решения

Открыв в бесплатном социальном пакете дополнительные карты, обслуживание которых требует оплаты и не важно валютные это карты, или какие-то другие, и потребовав оплаты за обслуживание карты, на которую должна начисляться пенсия, банк тем самым идет на нарушение указанной вами Постановы КМУ. Банк нарушает статус уполномоченного банка.



Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.

Лучше вы съешьте свою шляпу. Открыв в бесплатном социальном пакете дополнительные карты, обслуживание которых требует оплаты и не важно валютные это карты, или какие-то другие, и потребовав оплаты за обслуживание карты, на которую должна начисляться пенсия, банк тем самым идет на нарушение указанной вами Постановы КМУ. Банк нарушает статус уполномоченного банка.Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.Лучше вы съешьте свою шляпу.

Не идёт никакого нарушения, это ваши фантазии. Возможность бесплатно пользоваться соц картой есть? Есть. Точка. Менять пакет никто не заставляет. Хотите другой набор услуг - заплатите за другой набор услуг, сознательно ОТКАЗАВШИСЬ от соц карты.Поэтому ваша проблема легко решается в рамках существующих продуктов.Вероятно, что соцкартка как отдельный продукт вне пакета была бы удобнее, но ни карта, ни банк вам ничего не обязаны, это решение банка, как развивать свои продукты.Вы выше заявили "никакого закона нет"? Вам прямо указали на то что вы не правы. Вы тут целый день обсуждаете из пальца высосанную проблему? Вам несколько форумчан указали на решение в рамках существующих продуктов, что проблемы и нет на самом деле. Вы же продолжаете разбрасываться заявлениями, какие должны быть карты и пакеты. Так что шляра в вашем меню.Успокойтесь уже. Уверен, представитель банка запишет и передаст ваши пожелания."Ваш дзвінок дуже важливий для нас! Залишайтесь, будь ласка, на лінії..."