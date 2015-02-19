Тракторист написав:
у нас много и других специальностей для которых нет проблем с валютными картами в виду отсутствия у них валюты...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 21:26
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Додано: Суб 02 тра, 2020 21:35
Открыв в бесплатном социальном пакете дополнительные карты, обслуживание которых требует оплаты и не важно валютные это карты, или какие-то другие, и потребовав оплаты за обслуживание карты, на которую должна начисляться пенсия, банк тем самым идет на нарушение указанной вами Постановы КМУ. Банк нарушает статус уполномоченного банка.
Поэтому проблема решается либо тем что пакет остается бесплатным (см. Постанову), либо пенсионная (социальная) карта должна быть просто картой без пакета.
Лучше вы съешьте свою шляпу.
Додано: Суб 02 тра, 2020 21:43
Вот выйдет представитель после праздников, прочитает тут про пенсов, задумается, доложит кому надо, банк исправится и пойдут новые пенсы в банк очередь занимать!
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:57
Банк никому ничего не должен.
Нравятся его тарифы/пакеты/условия - пользуем.
Не нравятся - проходим мимо.
Попытки навязывания банку своих хотелок - просто смешны.
Даже наша мамка - может только озвучить эти хотелки, не более того.
Которые внимательно выслушают, прочитают и выбросят в корзину.
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:58
еще раз для тех кто в танке.
пакет который открывается для пенсов называется:
«Сomfort»для отримання пенсійні тасоціальних виплат
БЕСПЛАТНАЯ в нем карта ТОЛЬКО гривневая ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ.
все остальное проходит под тарификацией «Сomfort»
или таки хочется халявы?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 02 тра, 2020 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:05
Re: Альфа-Банк
Не идёт никакого нарушения, это ваши фантазии. Возможность бесплатно пользоваться соц картой есть? Есть. Точка. Менять пакет никто не заставляет. Хотите другой набор услуг - заплатите за другой набор услуг, сознательно ОТКАЗАВШИСЬ от соц карты.
Поэтому ваша проблема легко решается в рамках существующих продуктов.
Вероятно, что соцкартка как отдельный продукт вне пакета была бы удобнее, но ни карта, ни банк вам ничего не обязаны, это решение банка, как развивать свои продукты.
Вы выше заявили "никакого закона нет"? Вам прямо указали на то что вы не правы. Вы тут целый день обсуждаете из пальца высосанную проблему? Вам несколько форумчан указали на решение в рамках существующих продуктов, что проблемы и нет на самом деле. Вы же продолжаете разбрасываться заявлениями, какие должны быть карты и пакеты. Так что шляра в вашем меню.
Успокойтесь уже. Уверен, представитель банка запишет и передаст ваши пожелания.
"Ваш дзвінок дуже важливий для нас! Залишайтесь, будь ласка, на лінії..."
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:15
Re: Альфа-Банк
Разорвать банку с Вами отношение и переходите в другой банк.
А ещё лучше в соцпакета запретить выпуск валютных карт, если нельзя сделать просто соцкарту. Есть фасткарт и точка. Честно такой цирк развели.
Мне вот Алла КЛ повышать не хочет, на минималку сижу (эскалация на кредитный комитет произошла во время карантина), и ещё 150 грн моих Форварду вернуть не может из-за сбоя в их банкомате; Тас вообще без КЛ оставил; А-Банк с сентября 2019 года 150 грн кешбека выплатить не может за привлечение друзей; УкрСиббанк кешбек за прошлый (март) месяц не додал...
Поплакался немного и успокоился. Другими продуктами пользуюсь.
Если что-то не нравится Вам или нарушают Ваши права, ну подавайте в суд... Офпред дал ответ, он не всемогущий и есть рамки возможностей. Имейте совесть!
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:22
так я сразу сказал что оптимальным решением будет запретить валютные допки в соц комфорте.
кому нужна валюта - откроют фасты. кого не устраивает соц+фасты те закроют социалку и откроют нужный им пакет.
и все. а то вся эта неразбериха только во вред алке.
что самое забавное - он требует что бы к социалке дали возможность оформить дополнительно пакет.
если он не хочет платить за допки в социальном пакете (жмет 10 грн в месяц) - как он будет оплачивать другие пакеты?
Додано: Нед 03 тра, 2020 02:42
А в чем такая бешеная льгота соц. пакета, кроме того что он бесплатный? Какой бы был интерес в соц.карте + обычный платный пакет, если на гривневую карту обычного пакета можно тоже пенсию получать?
Додано: Нед 03 тра, 2020 02:50
Sagittarius
у соц пакета снятие в банкоматах без мзды 30К в месяц в любом банкомате.
например у комфорта - 5К, у ультры 10К.
такой же лимит только у блэка который стоит 100 грн в месяц.
это из того что мне в глаза бросается. а так может еще что есть.
потому и не хоцца кое кому менять соц пакет на другой.
ведь аналог по снятию налички в банкоматах уже норм денег стоит.
проще гнать волну что бы дали допки валютные на халву
но я все равно не понимаю зачем к соц пакету нужен еще один.
все равно за доп пакет придется платить. так не проще платить сразу в одном пакете. так что ему не нужен еще один пакет. он хочет валютки на халву. все остальное - дымовая завеса.
ЗЫ
еще нашел
смс по счету для соц выплат бесплатно
проценты капают на счет без мороки с доходным сейфом
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