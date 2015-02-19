человек хочет чтобы с социальной карты не щипали деньгу за обслуживание валютных карт. т.е. - если открыли человеку социальную карту - то это просто фирменное безобразие например брать с этой карты деньги за смс или обслуживание счёта. такие клиенты заслуживают только на плюшки - безналоговые депозиты, кэшбэки и прочее и совершенно верно если банк в рамках этого пакета и в рамках этих плюшек открывает валютные карты - то списывать за это монеты это как бы не правильно - это чисто обдирание пенсионеров.
т.е. подвидём если валютные карты это всё в рамках одного "пенсионого" пакета - то счипать деньги за это как-то не правильно - это всё равно что счипать деньгим за например кэшбек если же - это не в рамках пенсионого пакета - то будьте добры открывайте человеку ещё одну карту в гривнах. или есть и третий вариант послать пенса и сказать - что пока у него пенсионная карта - то он не может открывать валютные карты ... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо
mephala написав:Sagittarius у соц пакета снятие в банкоматах без мзды 30К в месяц в любом банкомате. например у комфорта - 5К, у ультры 10К. такой же лимит только у блэка который стоит 100 грн в месяц. это из того что мне в глаза бросается. а так может еще что есть. потому и не хоцца кое кому менять соц пакет на другой. ведь аналог по снятию налички в банкоматах уже норм денег стоит. проще гнать волну что бы дали допки валютные на халву но я все равно не понимаю зачем к соц пакету нужен еще один. все равно за доп пакет придется платить. так не проще платить сразу в одном пакете. так что ему не нужен еще один пакет. он хочет валютки на халву. все остальное - дымовая завеса.
ЗЫ еще нашел смс по счету для соц выплат бесплатно проценты капают на счет без мороки с доходным сейфом
+ безналоговые, наверное, проценты как у Привата. Ну это уже что-то. А смс можно и пушем заменить, если у пенса есть смартфон, а мы ж говорим о продвинутых пенсах. А 30К снимать налички в месяц - да, тоже нужная вещь для соц.пакета у нас в Украине.
lel написав:Если, что, то я своим пенсам Аллу для депо в валюте не порекомендую. Газмяс, Эксим через текущий - все ясно и понятно, для пенса. Банк думай.
Мои все в привате, терминалов и банкоматов навалом, обычно снимают под 0. Про Аллу даже не думал.
Вынужден быть в ощАДе,карту после перевыпуска блокируют,то есть до блокировки необходимо ее обнулить. Ощад по реквизитам в Альфу каждый месяц отправить не соглашается и требует каждый раз лично появляться. Т.е. это проблема с пфу,далее с банком и увы я согласен на Альфу,но закон и конституции говорят о другом
MASolomko написав:Мне вот Алла КЛ повышать не хочет, на минималку сижу (эскалация на кредитный комитет произошла во время карантина), и ещё 150 грн моих Форварду вернуть не может из-за сбоя в их банкомате; Тас вообще без КЛ оставил; А-Банк с сентября 2019 года 150 грн кешбека выплатить не может за привлечение друзей; УкрСиббанк кешбек за прошлый (март) месяц не додал... Поплакался немного и успокоился. Другими продуктами пользуюсь. Имейте совесть!
Реально сочувствую. У меня вот а Аллы (дружу с ней с 2016 года) две кредитные карты - Максимка и Трэвел и обе с нормальными лимитами. Если попрошу больше, думаю дадут. Есть соц пакет с преимуществами, которые описали товарищи. Валютные карты к соц пакету, открытые до того, как придумали фаст, тоже есть - для валютообмена и использования за границей. Лимиты есть на картах ТАСа (Б5 + Пудра на одном счете), Форфарда, А-банка, Спорта и мони. Нью кард тоже есть, хоть там и не додают кешбэк. Читаю форум, чтобы лучше понимать что к чему, и иногда задаю вопросы представителю и другим форумчанам.
Имею совесть и хотел прекратить, но хотел Вам посочувствовать.
uaprofi написав:человек хочет чтобы с социальной карты не щипали деньгу за обслуживание валютных карт. т.е. - если открыли человеку социальную карту - то это просто фирменное безобразие например брать с этой карты деньги за смс или обслуживание счёта. такие клиенты заслуживают только на плюшки - безналоговые депозиты, кэшбэки и прочее и совершенно верно если банк в рамках этого пакета и в рамках этих плюшек открывает валютные карты - то списывать за это монеты это как бы не правильно - это чисто обдирание пенсионеров.
т.е. подвидём если валютные карты это всё в рамках одного "пенсионого" пакета - то счипать деньги за это как-то не правильно - это всё равно что счипать деньгим за например кэшбек если же - это не в рамках пенсионого пакета - то будьте добры открывайте человеку ещё одну карту в гривнах. или есть и третий вариант послать пенса и сказать - что пока у него пенсионная карта - то он не может открывать валютные карты ... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо
uaprofi написав:человек хочет чтобы с социальной карты не щипали деньгу за обслуживание валютных карт. т.е. - если открыли человеку социальную карту - то это просто фирменное безобразие например брать с этой карты деньги за смс или обслуживание счёта. такие клиенты заслуживают только на плюшки - безналоговые депозиты, кэшбэки и прочее и совершенно верно если банк в рамках этого пакета и в рамках этих плюшек открывает валютные карты - то списывать за это монеты это как бы не правильно - это чисто обдирание пенсионеров.
т.е. подвидём если валютные карты это всё в рамках одного "пенсионого" пакета - то счипать деньги за это как-то не правильно - это всё равно что счипать деньгим за например кэшбек если же - это не в рамках пенсионого пакета - то будьте добры открывайте человеку ещё одну карту в гривнах. или есть и третий вариант послать пенса и сказать - что пока у него пенсионная карта - то он не может открывать валютные карты ... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо
в рамках этого пакета обещали льготы только для счета на который падают соц выплаты. льготный не пакет - льготный счет для выплат. то что специальное функционирование предусмотрено только для счета соцвыплат говорит так же например бесплатное смс информирование только для этого счета. или например лимит выдачи в банкоматах - 30К для соц счета но для остальных счетов как в обычном комфорте 5К. а то что хочет ролло что бы льготы распространили на весь пакет - это просто его желание что бы дали на халву валютки. и он банально не читал тарифы. подмахнул не глядя а теперь гонит волну что бы банк сделал так как он себе нафантазировал.
ЗЫ и это при том что банк дает возможность иметь халявные валютные карты вне пакетов.
mephala написав: в рамках этого пакета обещали льготы только для счета на который падают соц выплаты. льготный не пакет - льготный счет для выплат. то что специальное функционирование предусмотрено только для счета соцвыплат говорит так же например бесплатное смс информирование только для этого счета. или например лимит выдачи в банкоматах - 30К для соц счета но для остальных счетов как в обычном комфорте 5К. а то что хочет ролло что бы льготы распространили на весь пакет - это просто его желание что бы дали на халву валютки. и он банально не читал тарифы. подмахнул не глядя а теперь гонит волну что бы банк сделал так как он себе нафантазировал.
ЗЫ и это при том что банк дает возможность иметь халявные валютные карты вне пакетов.
Ну не надоело про халву? Её же не из вашего рта выдирают. Кроме того, пенсионер имеет право на причитающиеся социальные выплаты купить валюту онлайн со своей гривневой карты на валютную карту, открытую в рамках бесплатного пакета, и положить валюту на черный день в сейф. Потом, когда черный день настанет, пенсионер имеет право на обратную операцию и продать валюту с зачислением денег обратно на соц карту. И все это должно быть в рамках бесплатного социального пакета. ... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо.
И, пожалуйста, не нужно больше про фаст. Пенсионер оформил валютные карты тогда, когда фастов не было и у него нет желания ходить туда-сюда что-то менять.
rollo написав:Ну не надоело про халву? Её же не из вашего рта выдирают. Кроме того, пенсионер имеет право на причитающиеся социальные выплаты купить валюту онлайн со своей гривневой карты на валютную карту, открытую в рамках бесплатного пакета, и положить валюту на черный день в сейф. Потом, когда черный день настанет, пенсионер имеет право на обратную операцию и продать валюту с зачислением денег обратно на соц карту. И все это должно быть в рамках бесплатного социального пакета. ... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо.
И, пожалуйста, не нужно больше про фаст. Пенсионер оформил валютные карты тогда, когда фастов не было и у него нет желания ходить туда-сюда что-то менять.
с чего вы взяли что весь пакет бесплатный? то что вы не читали тарифы - это вопрос к вам а не к банку. банк обещал бесплатно и на улучшенных условиях обслуживать только счет для соцвыплат. все остальные счета - по условиям стандартного комфорта. на это даже название тарифа как бы намекает: "пакет банківських послуг «Сomfort» для отримання пенсій та соціальних виплат" он же не называет "пенсионный" или "социальный". он называется - пакет комфорт с возможностью получить соцвыплаты. что банк и предоставляет.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 тра, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:с чего вы взяли что весь пакет бесплатный? то что вы не читали тарифы - это вопрос к вам а не к банку. банк обещал бесплатно обслуживать только счет для соцвыплат.
Перед тем, как подписывать договор внимательно читаю договор и тарифы. Дело не в 10 гривнах, а в принципе:... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо. Принцип описан выше и поэтому был вопрос к представителю банка. Я даже не представлял, что небольшая, в размере 10 гривен, плюшка пенсионеру поднимет такую волну негодования и ненависти по отношению к получающим социальные выплаты.