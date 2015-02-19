Додано: Нед 03 тра, 2020 03:24

человек хочет чтобы с социальной карты не щипали деньгу за обслуживание валютных карт.

т.е. - если открыли человеку социальную карту - то это просто фирменное безобразие например брать с этой карты деньги за смс или обслуживание счёта. такие клиенты заслуживают только на плюшки - безналоговые депозиты, кэшбэки и прочее и совершенно верно если банк в рамках этого пакета и в рамках этих плюшек открывает валютные карты - то списывать за это монеты это как бы не правильно - это чисто обдирание пенсионеров.



т.е. подвидём если валютные карты это всё в рамках одного "пенсионого" пакета - то счипать деньги за это как-то не правильно - это всё равно что счипать деньгим за например кэшбек

если же - это не в рамках пенсионого пакета - то будьте добры открывайте человеку ещё одну карту в гривнах.

или есть и третий вариант послать пенса и сказать - что пока у него пенсионная карта - то он не может открывать валютные карты

... а щипать деньгу в пенсионом пакете это не хорошо