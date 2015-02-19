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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:57
rollo
вообще то кучу текста вызвало ваше не желание пошевелиться что бы получить бесплатные валютные карты которые банк сейчас предоставляет.
вы решили что вам проще накатить бочку на банк что бы вам поменяли тарифы чем самому пошевелиться и что то сделать.
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 03 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:00
Avatar написав:
Иконки категорий стали 3D. Если не ошибаюсь, в мире есть тенденция на переход к простому дизайну и плоским иконкам, от 3D наоборот отказываются. Это прям как возврат на 20 лет назад в дизайне, ИМХО.
Ошибаетесь. Просто кто-то с отвратительным вкусом решил, что упрощение будет лучше для всех. Тошнит от плоского однообразного дерьма. Мне вот, к примеру, нравились и Aero, и прочие трёхмерные вещи. Хорошо хоть ИМХО написали.
P.S. До сих пор не могу уйти с MS Office 2010 как дома, так и на работе из-за убого плоского интерфейса последующих версий
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Vorlon
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:18
Vorlon написав:
Ошибаетесь. Просто кто-то с отвратительным вкусом решил, что упрощение будет лучше для всех.
А у меня новые иконки стали наезжать др. на друга
ИМХО, мне это не нравится
А еще бесит 1% на маркеты, када и так 0.5% на всьооо. Эт вааще жлобство каккккое-то от бабы Аллы
Неужели трудно было Алке таки включить мосХ своего крезоида, и не лупить абы какую типаповышенную категорию
Ганьба
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:22
как хорошо что я снес эту приложуху сразу после закрытия карт.
теперь иконки никуда не съезжают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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