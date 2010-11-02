RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8529853085318532>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:24

  proftpd66 написав:
он выбрал гривну на зарубежном сайте, эквалайзер не проводит любые платежи через гривну, был принудительный конверт по доллару в обе стороны. По этому и получился двойной конверт.

У Моно на этом же сайте всё ок. Двойной конвертации не было. Также как и нет у них двойной конвертации по Убер/Болт.
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:29

  DjPavel написав:
  proftpd66 написав:
он выбрал гривну на зарубежном сайте, эквалайзер не проводит любые платежи через гривну, был принудительный конверт по доллару в обе стороны. По этому и получился двойной конверт.

У Моно на этом же сайте всё ок. Двойной конвертации не было. Также как и нет у них двойной конвертации по Убер/Болт.


я выбирал гривну на двух сайтах в США, Нидерланды. Моно и прихват - была двойная конвертация.

Может быть есть разницы в каких-то сайтах...

если выбрать доллары на сайте и заплатить гривной, то конверта не будет. Есть дебетовые карты Аллы берут 1% за конверт и Сима, Тас тоже берет 1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 22.12.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:30

  clientage написав:
  DjPavel написав:
  Seva написав:DjPavel потому что DCC, а где DCC - там 1% за конвертацию и курсовая разница. Пользуйтесь Уклоном.

Двойная конвертация, ок. Но почему у других банков этого нет по тем же операциям?

У Мони, Привата, Акцента -- нет, у Аваля, Симы +1%, а у Таси будет вааще +3..4%
Вот у Максимки Альфы будет чуть лучше, чем у её же дебетки :(

Акцент - есть. Проверено на убере недавно.
Моно - нет. Тоже проверено убером (моно не корректирует сумму при чеке до 100 евро, если не ошибаюсь)
Приват - был. Сомневаюсь, что отменили. Давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11257
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6787 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:50

  DjPavel написав:P.S. Вот ради интереса посмотрел историю покупки билетов Wizzair через Монобанк. Ничего такого не было. Тоже самое у Моно с Убером и Болтом.


а Вы думаете можно будет улететь начиная с 15 мая?
я не рискнул покупать...

Визз можно платить банковским переводом сколько показывает в гривне столько и переводить.
А так читайте правила Визз - в гривне если платить картой они показывают цену исключительно для Вашего удобства - списание будет в валюте платёжной ситстемы.
И если будут билеты немного дороже то как понимаю и приват и моно будет конвертить как и Алла. Они просто до опрнеделёной суммы идут на встречу клиентам.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 21.04.11
Подякував: 553 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:52

  mustbe написав:
  rollo написав:Телефон гонконговский на процессоре Qualcomm Snapdragon куплен за 21600 грн.
Поверьте, в месяц с разных карт менее тысячи гривень чистыми кешбэка не бывает. Оплата только смартфоном

А если платить не телефоном, а карточкой, или через интернет - кешбек был бы сильно меньше ?

Нет, не сильно. Но телефоном гораздо удобнее.
Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.
rollo
 
Повідомлень: 629
З нами з: 20.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:56

  mephala написав:
  rollo написав:
  mephala написав:а как мы знаем - ролло хочет бесплатных валютных счетов :wink:

Так у банка есть бесплатные валютные счета под фаст. Почему такие не могут быть у пенсионеров в рамках бесплатного соц пакета?
Ролло просто хочет справедливости. :)


потому что фасткард не входят в состав пакетов. потому и бесплатны.

а почему не сделать бесплатные валютные счета во всех пакетах? другие клиенты тоже хотят справедливости :twisted:
а почему не сделать вообще все услуги бесплатниыми? другие клиенты тоже хотят справедливости :twisted:

Желаю вам просто дожить до пенсионного возраста.
rollo
 
Повідомлень: 629
З нами з: 20.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:01

  rollo написав:Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.


заметил "что в связи с карантином" - многое стало выгоднее покупать за нал
например 30 гривен огурчики с грядки и 39 в маркетах вялая гниль
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 21.04.11
Подякував: 553 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:20

  mustbe написав:
  rollo написав:Понятия "имею право" и "хочу" в данном случае как бы одно понятие. Я имею право на то, что хочу и хочу то, на что имею право. :)

Нет - это разные понятия. Абсолютно разные.
Хотеть - можно всё что угодно.
С правами - чуток сложнее.
Далеко не всё, из того, на что Вы имеете право - кто-то обязан Вам обеспечивать.
Только то, что прописано в законах.

Вот, допустим, я хочу поехать в Гондурас.
Хочу ? Хочу.
Имею право ? Да, имею.
Но никто не обязан мне это право обеспечивать: ни банк Альфа, ни ООН, ни МАУ. Никто.
Я должен сам, как минимум, купить билеты

Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста.
Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд.
Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками.
Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?
rollo
 
Повідомлень: 629
З нами з: 20.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23

  uaprofi написав:
  rollo написав:Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.


заметил "что в связи с карантином" - многое стало выгоднее покупать за нал
например 30 гривен огурчики с грядки и 39 в маркетах вялая гниль

Продовольственные рынки открыли и цены пошли вниз, кстати. Достанем кэш.
Жизнь меняется. :)
rollo
 
Повідомлень: 629
З нами з: 20.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:28

  ГеннадийUA написав:И заканчиваете все уже персональными насмешками и оскорблениями в духе базарных баб, которых не переспорить, им слово, они десять, истинный пенс...


Если вы не базарная баба, то зачем влезли со своими оскорблениями?
rollo
 
Повідомлень: 629
З нами з: 20.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8529853085318532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 623, 624, 625
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6241 831131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 17:51
vollena71
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 10, 11, 12
Модератор » Чет 19 лют, 2015 11:31
111 29345
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 15:18
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4029, 4030, 4031
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40302 4887602
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 13:04
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85312)
04.05.2020 01:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.