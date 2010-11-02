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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:24
proftpd66 написав:
он выбрал гривну на зарубежном сайте, эквалайзер не проводит любые платежи через гривну, был принудительный конверт по доллару в обе стороны. По этому и получился двойной конверт.
У Моно на этом же сайте всё ок. Двойной конвертации не было. Также как и нет у них двойной конвертации по Убер/Болт.
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DjPavel
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:29
DjPavel написав: proftpd66 написав:
он выбрал гривну на зарубежном сайте, эквалайзер не проводит любые платежи через гривну, был принудительный конверт по доллару в обе стороны. По этому и получился двойной конверт.
У Моно на этом же сайте всё ок. Двойной конвертации не было. Также как и нет у них двойной конвертации по Убер/Болт.
я выбирал гривну на двух сайтах в США, Нидерланды. Моно и прихват - была двойная конвертация.
Может быть есть разницы в каких-то сайтах...
если выбрать доллары на сайте и заплатить гривной, то конверта не будет
. Есть дебетовые карты Аллы берут 1% за конверт и Сима, Тас тоже берет 1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:30
clientage написав: DjPavel написав: Seva написав:DjPavel
потому что DCC, а где DCC - там 1% за конвертацию и курсовая разница. Пользуйтесь Уклоном.
Двойная конвертация, ок. Но почему у других банков этого нет по тем же операциям?
У Мони, Привата, Акцента -- нет, у Аваля, Симы +1%, а у Таси будет вааще +3..4%
Вот у Максимки Альфы будет чуть лучше, чем у её же дебетки
Акцент - есть. Проверено на убере недавно.
Моно - нет. Тоже проверено убером (моно не корректирует сумму при чеке до 100 евро, если не ошибаюсь)
Приват - был. Сомневаюсь, что отменили. Давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:50
DjPavel написав:
P.S. Вот ради интереса посмотрел историю покупки билетов Wizzair через Монобанк. Ничего такого не было. Тоже самое у Моно с Убером и Болтом.
а Вы думаете можно будет улететь начиная с 15 мая?
я не рискнул покупать...
Визз можно платить банковским переводом сколько показывает в гривне столько и переводить.
А так читайте правила Визз - в гривне если платить картой они показывают цену исключительно для Вашего удобства - списание будет в валюте платёжной ситстемы.
И если будут билеты немного дороже то как понимаю и приват и моно будет конвертить как и Алла. Они просто до опрнеделёной суммы идут на встречу клиентам.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:52
mustbe написав: rollo написав:
Телефон гонконговский на процессоре Qualcomm Snapdragon куплен за 21600 грн.
Поверьте, в месяц с разных карт менее тысячи гривень чистыми кешбэка не бывает. Оплата только смартфоном
А если платить не телефоном, а карточкой, или через интернет - кешбек был бы сильно меньше ?
Нет, не сильно. Но телефоном гораздо удобнее.
Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.
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rollo
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:56
mephala написав: rollo написав: mephala написав:
а как мы знаем - ролло хочет бесплатных валютных счетов
Так у банка есть бесплатные валютные счета под фаст. Почему такие не могут быть у пенсионеров в рамках бесплатного соц пакета?
Ролло просто хочет справедливости.
потому что фасткард не входят в состав пакетов. потому и бесплатны.
а почему не сделать бесплатные валютные счета во всех пакетах? другие клиенты тоже хотят справедливости
а почему не сделать вообще все услуги бесплатниыми? другие клиенты тоже хотят справедливости
Желаю вам просто дожить до пенсионного возраста.
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rollo
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:01
rollo написав:
Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.
заметил "что в связи с карантином" - многое стало выгоднее покупать за нал
например 30 гривен огурчики с грядки и 39 в маркетах вялая гниль
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:20
mustbe написав: rollo написав:
Понятия "имею право" и "хочу" в данном случае как бы одно понятие. Я имею право на то, что хочу и хочу то, на что имею право.
Нет - это разные понятия. Абсолютно разные.
Хотеть - можно всё что угодно.
С правами - чуток сложнее.
Далеко не всё, из того, на что Вы имеете право - кто-то обязан Вам обеспечивать.
Только то, что прописано в законах.
Вот, допустим, я хочу поехать в Гондурас.
Хочу ? Хочу.
Имею право ? Да, имею.
Но никто не обязан мне это право обеспечивать: ни банк Альфа, ни ООН, ни МАУ. Никто.
Я должен сам, как минимум, купить билеты
Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста.
Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд.
Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками.
Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23
uaprofi написав: rollo написав:
Отмечу только, что в связи с карантином некоторые банки стали давать кешбэк через оплаты онлайн и тут без телефона трудно обойтись.
заметил "что в связи с карантином" - многое стало выгоднее покупать за нал
например 30 гривен огурчики с грядки и 39 в маркетах вялая гниль
Продовольственные рынки открыли и цены пошли вниз, кстати. Достанем кэш.
Жизнь меняется.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:28
ГеннадийUA написав:
И заканчиваете все уже персональными насмешками и оскорблениями в духе базарных баб, которых не переспорить, им слово, они десять, истинный пенс...
Если вы не базарная баба, то зачем влезли со своими оскорблениями?
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