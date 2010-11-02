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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8529853085318532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:55

  rollo написав:Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?

Вы определитесь.
1. Банк Вам что-то обязан ?
2. Или вы просите банк пересмотреть тарифную линейку ?

В 1-м случае - что именно ?
Во 2-м - ваш звонок очень важен для нас...
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:05

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста.
Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд.
Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками.
Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?

Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.
  rollo написав:Банк не обязан, но должен

Вот эту фразу надо записать в справочник перлов.
А вообще, я к вам последни й раз обращаюсь - прекращайте уже. Пишите свое предложение офпреду (желательно в личке), получите с утра свое законное "спасибо, передадим, рассмотрим" и хватит уже оффтопить.
Faceless
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  #<1 ... 8529853085318532
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