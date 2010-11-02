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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8530853185328533>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:55

  rollo написав:Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?

Вы определитесь.
1. Банк Вам что-то обязан ?
2. Или вы просите банк пересмотреть тарифную линейку ?

В 1-м случае - что именно ?
Во 2-м - ваш звонок очень важен для нас...
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:05

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста.
Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд.
Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками.
Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.
Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.
Так понятнее?

Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.
  rollo написав:Банк не обязан, но должен

Вот эту фразу надо записать в справочник перлов.
А вообще, я к вам последни й раз обращаюсь - прекращайте уже. Пишите свое предложение офпреду (желательно в личке), получите с утра свое законное "спасибо, передадим, рассмотрим" и хватит уже оффтопить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 06:36

Добрался до форума впервые за три дня.
Дочитав ветку "Альфы", задумался: ну почему ее периодически выбирают в заложники разные... "форумные террористы"? А нас заставляют десятками страниц читать весь этот бред с хотелками.
Сначала один закрывал-закрывал карты-счета - да так и не ушел. А мы вынуждены были жрать это говно.
Теперь второй со своими хотелками ухитрился затрахать всю ветку.

Faceless, миленький, если он и сегодня продолжит... Пристрелите его, пожалуйста (т.е. забаньте), чтобы не мучался, Вам весь форум спасибо скажет. Ну невозможно же читать стало!!!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:11

Искатель
Это ещё оф. пред Аллы не заходила, ей предстоит ещё прочитать весь этот детектив. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:18

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:...жду осенью браслетик с ГПэем, тогда грят, шо для самого телепона NFC не обязателен, достаточно блютуса
Вроде как, и раньше такие браслеты были, но их минус в том, что батарея телефона и браслета садилась быстро из-за активного соединения по Bluetooth. Возможно, сейчас ситуация лучше из-за использования более высокой версии Bluetooth с пониженным энергопотреблением.

Для оплаты телефоном без интернета возможно несколько раз, потом токен обновляется.

  kreuz написав:На днях розстрочку від 500 грн оформив, нажаль перед РД, а не після...
Треба, щоб покупка перевелася в розстрочку до РД.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:10

  Water написав:Представителю банка.
Зображення

Water, добрый день. Спасибо. Исправим.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:21

  Kalgan написав:Alfa_Bank Из таблички не совсем понятно. Теперь ограничения на возврат кешбека в 50 грн будет действовать с шестого уровня "Знаток" ? Или со второго уровня ?

Kalgan, добрый день. Сумма покупки для вывода без ограничений только для Новичка.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:24

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня!
Оновлення програми лояльності відбулося. Деталі:
1) https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -club-2156
2) https://cashuclub.com.ua
3) https://cashuclub.com.ua/regulations.
На всі питання відповім у понеділок.

А по картам Трэвел не планируется никаких изменений?
Может в связи со сложившейся ситуации в мире Альфа банк добавит какие то категории для списания баллов, типа магазинов, вместо тех мертвых, типа авиабилетов, которые там были изначально?

Stringer, добрый день. Пока нет. Следите за новостями на сайте, если что.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:35

  rollo написав:
  clientage написав:Я тож поддерживаю, шо Социалка и Погорелька д.б. ВНЕ к-л Пакетов.
Алка просто теряет клиентов на этом :(

Может наша замечательная представитель передаст куда надо? :roll:

rollo, добрый день. Обязательно :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:37

  Striker написав:Кстати, не пойму прикол. Пишет "Платёж по карте до 1.06". Но РД то у меня 3-е число. :shock: Уже поменялся регламент?

Striker, добрый день. Дата указывается всегда на несколько дней заранее.
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