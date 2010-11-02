rollo написав:Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет. Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право. Так понятнее?
Вы определитесь. 1. Банк Вам что-то обязан ? 2. Или вы просите банк пересмотреть тарифную линейку ?
В 1-м случае - что именно ? Во 2-м - ваш звонок очень важен для нас...
rollo написав:Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста. Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд. Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками. Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет. Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право. Так понятнее?
Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.
rollo написав:Банк не обязан, но должен
Вот эту фразу надо записать в справочник перлов. А вообще, я к вам последни й раз обращаюсь - прекращайте уже. Пишите свое предложение офпреду (желательно в личке), получите с утра свое законное "спасибо, передадим, рассмотрим" и хватит уже оффтопить.
Добрался до форума впервые за три дня. Дочитав ветку "Альфы", задумался: ну почему ее периодически выбирают в заложники разные... "форумные террористы"? А нас заставляют десятками страниц читать весь этот бред с хотелками. Сначала один закрывал-закрывал карты-счета - да так и не ушел. А мы вынуждены были жрать это говно. Теперь второй со своими хотелками ухитрился затрахать всю ветку.
Faceless, миленький, если он и сегодня продолжит... Пристрелите его, пожалуйста (т.е. забаньте), чтобы не мучался, Вам весь форум спасибо скажет. Ну невозможно же читать стало!!!
clientage написав:...жду осенью браслетик с ГПэем, тогда грят, шо для самого телепона NFC не обязателен, достаточно блютуса
Вроде как, и раньше такие браслеты были, но их минус в том, что батарея телефона и браслета садилась быстро из-за активного соединения по Bluetooth. Возможно, сейчас ситуация лучше из-за использования более высокой версии Bluetooth с пониженным энергопотреблением.
Для оплаты телефоном без интернета возможно несколько раз, потом токен обновляется.
kreuz написав:На днях розстрочку від 500 грн оформив, нажаль перед РД, а не після...
Треба, щоб покупка перевелася в розстрочку до РД.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
А по картам Трэвел не планируется никаких изменений? Может в связи со сложившейся ситуации в мире Альфа банк добавит какие то категории для списания баллов, типа магазинов, вместо тех мертвых, типа авиабилетов, которые там были изначально?
Stringer, добрый день. Пока нет. Следите за новостями на сайте, если что.