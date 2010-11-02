rollo написав:

Чтобы получить льготы пенсионера вы хотите, имеете право, должны, но не обязаны дожить до пенсионного возраста.Если вы купили удачный билет и таки дожили (в Украине таких все меньше, а в Гондурасе всё больше), то ваше право быть нетрудоспособным должно обеспечить государство, которому, я надеюсь, вы платили налог в пенсионный фонд.Некоторые вменяемые банки идут навстречу дожившим пенсионерам и делают специальные пенсионные карты с бесплатным обслуживанием и плюшками.Банк не обязан, но должен рассмотреть заявление пенсионера о его праве на сохранение бесплатной карты, если дополнительные карты потребуют оплаты, либо дать ему возможность иметь еще один платный пакет.Законы пишут люди и их можно и должно менять. Люди имеют на это право.Так понятнее?