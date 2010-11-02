PrimusInterPares написав:Хочу предостеречь неосторожных пользователей. Была кредитная линия 43000 , и 28 я ее полностью закрыл. Первого числа с удивлением увидел задолженность 259 гривен и еще 60 гривен кассовое обслуживание. Хотя по состоянию на 28 число из 43000 все 43 лежали на кредитке. По приезду в киев первым делом закрою эту карту... Сначала были доллары которые по 3 недели летели, теперь это.
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PrimusInterPares, добрый день. Судя по скрину, у вас карта Максимум и вы снимали с нее наличные. На такие операции начисляется % за пользование согласно тарифов карты и списывается в РД. На РД дату на карте не было всей суммы, поэтому списано РКО. Напишите номер счета в ЛС, смогу проверить все ли корректно и дать больше деталей.
netboss1992 написав:День добрый. Решил вот попробовать заказать карту альфы. Кто знает МСС 5947 и 5499 в кешбеки попадают. У моно просто 5499 продукты, а 5947 развлечения. Тут так же? Заранее премного благодарен.
netboss1992, добрый день. Попадают: 5499 - продукты, 5947 - в повышенных категориях нет, начисляется 0,5% при расчете токеном.
taya77 написав:Подскажите, а что входит в "Красоту и уход"? И "Развлечения" – это что бильярдные и боулинг-клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки… И все? Не особо актуально во время карантина, а у меня 10% по этой категории. Видела, там у людей 10% на одяг і взуття. А тут развлечения (
И вообще у меня на одежду было только 3-4%. В этом месяце – 5%. Обрадовалась, пока не увидела 10% ))
Насчет Развлечений - Alfa_Bank , передайте пожалуйста в уполномоченное подразделение просьбу рассмотреть возможность включения туда MCC 7991 . Каток "Рошен" шел в этом году именно с таким MCC. Осенью с ним же шла покупка билетов в музеи Ватикана на сайте. По описанию кода у Визы он вполне подходит под название категории Розваги.
Aльфа украла у меня с валютного сейфа мои деньги с пакетной Ультра. При том что депозитов валютных открытых почти под фонд. Ну если у Вас такие условия по картам, то я намек понял, не нужны вам мои деньги ну а вы мне.