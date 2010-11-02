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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8530853185328533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
209
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:42

  PrimusInterPares написав:Хочу предостеречь неосторожных пользователей. Была кредитная линия 43000 , и 28 я ее полностью закрыл. Первого числа с удивлением увидел задолженность 259 гривен и еще 60 гривен кассовое обслуживание. Хотя по состоянию на 28 число из 43000 все 43 лежали на кредитке. По приезду в киев первым делом закрою эту карту... Сначала были доллары которые по 3 недели летели, теперь это.Зображення

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

PrimusInterPares, добрый день. Судя по скрину, у вас карта Максимум и вы снимали с нее наличные. На такие операции начисляется % за пользование согласно тарифов карты и списывается в РД. На РД дату на карте не было всей суммы, поэтому списано РКО. Напишите номер счета в ЛС, смогу проверить все ли корректно и дать больше деталей.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:43

  Chuprynka написав:
  Alfa_Bank написав:
  Chuprynka написав:Які зараз ліміти на IBAN переводи в інший банк?

Chuprynka, добрий день.
150 000
250 000
500 000


А піднімати не збираєтесь?

Chuprynka, доброго дня. Найближчим часом ні. Якщо що, слідкуйте за новинами.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:47

  proftpd66 написав:mephala

Вы писали что Алла отменила 60 грн за РП. Это действительно так, в прошлом месяце не было списания 60, но в этом месяце есть 24 числа у меня, другие пишут 30 числа .

Я гасил кредитку полностью ранее именно 10 числа , но 60 грн в любом случае списываются.


Сейчас исчезли орехи в МП, скорее всего секса не будет .

proftpd66, добрый день. Чтоб не было 60 грн РКО, карту нужно перевыпустить.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:51

  netboss1992 написав:День добрый. Решил вот попробовать заказать карту альфы. Кто знает МСС 5947 и 5499 в кешбеки попадают.
У моно просто 5499 продукты, а 5947 развлечения. Тут так же?
Заранее премного благодарен.

netboss1992, добрый день. Попадают: 5499 - продукты, 5947 - в повышенных категориях нет, начисляется 0,5% при расчете токеном.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:02

  wildlynx написав:
+1, іноді треба більше.Наприклад, за навчання в KIS - там більше 22000$/рік разом зі шкільним автобусом, і цього року може бути потреба усю сумму вносити переказом через карантин.

До речі, не бачу 250т, бачу 50т/раз, 150т/день та 400т/місяць. Чи це https://alfabank.ua/upload/Limits-A4_v2.pdf не актуально?

wildlynx, доброго дня. Дивіться тут - https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_2019.pdf. Дайте, будь ласка шлях, як знайшли ваш документ.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:08

  wildlynx написав:
  taya77 написав:Подскажите, а что входит в "Красоту и уход"? И "Развлечения" – это что бильярдные и боулинг-клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки… И все? Не особо актуально во время карантина, а у меня 10% по этой категории. Видела, там у людей 10% на одяг і взуття. А тут развлечения (

И вообще у меня на одежду было только 3-4%. В этом месяце – 5%. Обрадовалась, пока не увидела 10% ))


Все MCC-коды расписаны в https://cashuclub.com.ua/regulations (Додаток 2).

Насчет Развлечений - Alfa_Bank , передайте пожалуйста в уполномоченное подразделение просьбу рассмотреть возможность включения туда MCC 7991 .
Каток "Рошен" шел в этом году именно с таким MCC. Осенью с ним же шла покупка билетов в музеи Ватикана на сайте. По описанию кода у Визы он вполне подходит под название категории Розваги.

Передам.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:18

  Ethereum написав:Шановна Альфа,шановні форумчани!
Чи оплата Gamepay входить до бонуса за розваги?

Ethereum, доброго дня. Підказати не можу, все залежить від МСС.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:25

Re: Альфа-Банк

"На РД дату на карте не было всей суммы, поэтому списано РКО"
Для работы с Аллкой нужно бухгалтера нанимать. :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:29

Re: Альфа-Банк

Aльфа украла у меня с валютного сейфа мои деньги с пакетной Ультра. При том что депозитов валютных открытых почти под фонд. Ну если у Вас такие условия по картам, то я намек понял, не нужны вам мои деньги ну а вы мне.
pavyak
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