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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85338534853585368537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:24

  Hella написав:Vorlon

Да, и в приложении Добавить в GPay упорно не принимает индекс. Хоть плачь ).

Сделайте скрины, пожалуйста, и опишите порядок действий. И на всякий случай, укажите версию ОС устройства и версию приложения.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:27

Alfa_Bank
В обновлённой ореховой программе осталось разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:30

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Vorlon

Да, и в приложении Добавить в GPay упорно не принимает индекс. Хоть плачь ).

Сделайте скрины, пожалуйста, и опишите порядок действий. И на всякий случай, укажите версию ОС устройства и версию приложения.


Напишу в ЛС.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:47

Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54

  Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой ореховой программе осталось разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу?

Осталось.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:56

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Эко Максимум получил 13 апреля.
В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана.
Можете помочь?

ukrprom2014, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, помогу.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:19

  Vorlon написав:разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу

Можно поподробнее, каким образом и при каких условиях происходит разжалование? Как нужно подтвердить обороты?
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:24

  Striker написав:
  Vorlon написав:разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу

Можно поподробнее, каким образом и при каких условиях происходит разжалование? Как нужно подтвердить обороты?

Striker, добрый день. Через год с момента последнего изменения статуса, банк пересматривает количество бонусов, что накоплены за этот год. Если их хватает, чтоб подтвердить статус - он остается, если бонусов накоплено меньше, чем нужно, статус понижается.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:31

Alfa_Bank
И тут не расслабишься. :mrgreen: Понял, спасибо)
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:21

Re: Альфа-Банк

Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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