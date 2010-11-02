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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:24
Hella написав:Vorlon
Да, и в приложении Добавить в GPay упорно не принимает индекс. Хоть плачь ).
Сделайте скрины, пожалуйста, и опишите порядок действий. И на всякий случай, укажите версию ОС устройства и версию приложения.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:27
Alfa_Bank
В обновлённой ореховой программе осталось разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:30
Alfa_Bank написав: Hella написав:Vorlon
Да, и в приложении Добавить в GPay упорно не принимает индекс. Хоть плачь ).
Сделайте скрины, пожалуйста, и опишите порядок действий. И на всякий случай, укажите версию ОС устройства и версию приложения.
Напишу в ЛС.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:47
Alfa_Bank
Эко Максимум получил 13 апреля.
В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана.
Можете помочь?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54
Vorlon написав:Alfa_Bank
В обновлённой ореховой программе осталось разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу?
Осталось.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:56
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Эко Максимум получил 13 апреля.
В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана.
Можете помочь?
ukrprom2014, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, помогу.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:19
Vorlon написав:
разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу
Можно поподробнее, каким образом и при каких условиях происходит разжалование? Как нужно подтвердить обороты?
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:24
Striker написав: Vorlon написав:
разжалование текущего статуса участника программы, если за год не подтверждаешь обороты по достигнутому статусу
Можно поподробнее, каким образом и при каких условиях происходит разжалование? Как нужно подтвердить обороты?
Striker, добрый день. Через год с момента последнего изменения статуса, банк пересматривает количество бонусов, что накоплены за этот год. Если их хватает, чтоб подтвердить статус - он остается, если бонусов накоплено меньше, чем нужно, статус понижается.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:31
Alfa_Bank
И тут не расслабишься.
Понял, спасибо)
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:21
Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Пон 04 тра, 2020 12:04
kreuz
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