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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8534853585368537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22

Re: Альфа-Банк

Оплата в Play Маркет (Програма для Android) в яку категорію попадає?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:29

  cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.


С какой карты?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:36

  cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.

В тарифах карты комиссия предусмотрена:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми
операції 4 % min 20 грн.
В ситуации разбираемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:40

Alfa_Bank
Нет. Не предусмотрена. То что банк самостоятельно сменил тип операции - это двойное скотство.

В тарифах карты:
13 Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції
13.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується

Зображення
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 04 тра, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:44

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Эко Максимум получил 13 апреля.
В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана.
Можете помочь?


Я 06.04 то саме. Сьогодні звернувся (знову) до менеджера у відділенню, обіцяв за пару днів прореагувати. Бонуси позлітали в невідому напрямку і з магазинної картки. Якщо так вести кобрендові програми, то краще і не морочити людям голову.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:49

  cdj2 написав:Alfa_Bank
Нет. Не предусмотрена. То что банк самостоятельно сменил тип операции - это двойное скотство.

В тарифах карты:
13 Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції
13.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується 10

Согласно тарифов:
Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції
13.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується.
Там же есть Примітка 12:
Мається на увазі перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь які сервіси в т.ч. зовнішні ресурси.
Вы совершаете операцию в нашем банкинге, а для таких переводов действует отдельный тариф:
Для кредитних карток:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми
операції 4 % min 20 грн
И повторюсь, вашим вопросом занимаюсь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:51

  Ой+ написав:
  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Эко Максимум получил 13 апреля.
В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана.
Можете помочь?


Я 06.04 то саме. Сьогодні звернувся (знову) до менеджера у відділенню, обіцяв за пару днів прореагувати. Бонуси позлітали в невідому напрямку і з магазинної картки. Якщо так вести кобрендові програми, то краще і не морочити людям голову.

Ой+, доброго дня. Взяла в роботу. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:57

Alfa_Bank
Я совершал операцию с использованием "за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend" с вводом полных реквизитов карты. Банк ввёл меня в заблуждение следующим:
1. Сменил тип операции с "Перевод с карты на карту через мобильное приложение" на "Платеж online между картами разных клиентов".
2. Не предупредил меня о изменении типа перевода (на скрине вверху "перевод с карты на карту").
3. Отобразил размер комиссии 0 грн (на скрине внизу), что соответствовало тарифам карты.
Учитывая это я нажал кнопку "Перевести", поскольку озвученные банком условия операции, озвученные банком, меня устраивали. Но в результате банк ввёл меня в заблуждение и ошибочно списал комиссию.

Напомню что ранее (до 01.05.2020) используя те же кнопки меню комиссия составляла 0 грн. 00 коп за кредитные средства и это полностью соответствовало тарифам.

В общем вы или крестик снимите, либо трусы наденьте.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:01

  cdj2 написав:Alfa_Bank
Я совершал операцию с использованием "за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend" с вводом полных реквизитов карты. Банк ввёл меня в заблуждение следующим:
1. Сменил тип операции с "Перевод с карты на карту через мобильное приложение" на "Платеж online между картами разных клиентов".
2. Не предупредил меня о изменении типа перевода (на скрине вверху "перевод с карты на карту").
3. Отобразил размер комиссии 0 грн (на скрине внизу), что соответствовало тарифам карты.
Учитывая это я нажал кнопку "Перевести", поскольку озвученные банком условия операции, озвученные банком, меня устраивали. Но в результате банк ввёл меня в заблуждение и украл мои деньги.

Напомню что ранее (до 10.05.2020) используя те же кнопки меню комиссия составляла 0 грн. 00 коп за кредитные средства и это полностью соответствовало тарифам.

Какую кнопку вы использовали? Укажите более точную дату, когда такая же операция прошла без комиссии, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:03

Alfa_Bank
Точно такая же операция выполнялась 27.04.2020 г. и 21.04.2020 г.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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