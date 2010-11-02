|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22
Re: Альфа-Банк
Оплата в Play Маркет (Програма для Android) в яку категорію попадає?
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:29
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:36
В тарифах карты комиссия предусмотрена:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми
операції 4 % min 20 грн.
В ситуации разбираемся.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:40
Alfa_Bank
Нет. Не предусмотрена. То что банк самостоятельно сменил тип операции - это двойное скотство.
В тарифах карты:
13 Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції
13.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 04 тра, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:44
Я 06.04 то саме. Сьогодні звернувся (знову) до менеджера у відділенню, обіцяв за пару днів прореагувати. Бонуси позлітали в невідому напрямку і з магазинної картки. Якщо так вести кобрендові програми, то краще і не морочити людям голову.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:49
Согласно тарифов:
Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції
13.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується.
Там же есть Примітка 12:
Мається на увазі перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь які сервіси в т.ч. зовнішні ресурси.
Вы совершаете операцию в нашем банкинге, а для таких переводов действует отдельный тариф:
Для кредитних карток:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми
операції 4 % min 20 грн
И повторюсь, вашим вопросом занимаюсь.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:51
Ой+, доброго дня. Взяла в роботу. Відпишусь.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:57
Alfa_Bank
Я совершал операцию с использованием "за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend" с вводом полных реквизитов карты. Банк ввёл меня в заблуждение следующим:
1. Сменил тип операции с "Перевод с карты на карту через мобильное приложение" на "Платеж online между картами разных клиентов".
2. Не предупредил меня о изменении типа перевода (на скрине вверху "перевод с карты на карту").
3. Отобразил размер комиссии 0 грн (на скрине внизу), что соответствовало тарифам карты.
Учитывая это я нажал кнопку "Перевести", поскольку озвученные банком условия операции, озвученные банком, меня устраивали. Но в результате банк ввёл меня в заблуждение и ошибочно списал комиссию.
Напомню что ранее (до 01.05.2020) используя те же кнопки меню комиссия составляла 0 грн. 00 коп за кредитные средства и это полностью соответствовало тарифам.
В общем вы или крестик снимите, либо трусы наденьте.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:01
Какую кнопку вы использовали? Укажите более точную дату, когда такая же операция прошла без комиссии, пожалуйста.
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:03
Alfa_Bank
Точно такая же операция выполнялась 27.04.2020 г. и 21.04.2020 г.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
|